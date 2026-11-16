Bodrum'da ailelere sağlık rehberi: üç oturumda beslenme, erken teşhis ve iletişim

Bodrum Belediyesi Akyarlar'da sağlık bilgilendirme semineri düzenledi

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınların ve ailelerin sağlıklı yaşam konusunda farkındalığını artırmak amacıyla Akyarlar Çok Amaçlı Salon'da üç oturumdan oluşan bir bilgilendirme semineri düzenledi. Etkinlikte beslenme, erken teşhis, tütün bağımlılığı ve aile içi iletişim başlıkları ön plana çıktı.

oturumlarda ele alınan konular:

Seminerin ilk oturumunda Klinik Psikolog Seray İlter anne-çocuk ilişkisinde iletişimin rolünü vurgulayan bir sunum gerçekleştirdi. İlter, sağlıklı iletişimin aile bağlarını güçlendirdiğini ve çocuğun duygusal gelişiminde kritik öneme sahip olduğunu aktardı.

İkinci oturumda Diyetisyen Kevser Miray Aker Esen katılımcılara sağlıklı beslenme ilkeleri ve ideal kilo yönetimi üzerine bilgiler verdi. Esen, dengeli beslenme alışkanlıklarının günlük yaşam içindeki uygulanabilirliğine ilişkin pratik öneriler sundu.

Üçüncü oturumda Dr. Dilara Demirel (Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM, Aile Hekimliği) kanserde erken teşhisin önemine ve tütün bağımlılığının sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Dr. Demirel, tarama programlarının düzenli uygulanmasının erken tanı ve tedavi şansını artırdığını belirtti.

uygulama ve kapanış:

Program sonunda katılımcıların erişebilmeleri için kilo ölçüm testleri gerçekleştirildi ve bireylere ideal kilo konusunda bilgilendirme yapıldı. Akyarlar Mahalle Muhtarı İsmihan Ulutaş etkinliğe katılarak destek verdi. Seminer, katılımcıların sağlık, beslenme ve aile içi iletişim konularında bilgilendirilmesiyle sona erdi.

BODRUM BELEDİYESİNDEN SAĞLIK BİLGİLENDİRME SEMİNERİ