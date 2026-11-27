Aydın'da vakıf geleneği çevreye dokundu

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 25 bölge müdürlüğünde eş zamanlı devam eden '1001 Hayır Şartı' Projesi kapsamında Aydın'da asırlık vakıf vasiyetleri yeniden hayata geçirildi. Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, geçmişten günümüze ulaşan dört ayrı vakfın hayır şartını yerine getirerek hem tarihi mekânlarda hem de doğal alanlarda temizlik ve düzenleme çalışmaları yaptı.

Tarihi İlyas Bey Külliyesi'nde uygulama:

Çalışmaların ilk adresi, Menteşe Beyliği döneminden günümüze kalan İlyas Bey Külliyesi oldu. Burada, 1640'ta kurulan ve 386 yıllık geçmişe sahip Mahpeyker Valide Sultan Vakfı'nın 'Camii Etrafını Temizleyen Vakıf' şartı gereğince cami içi, avlu ve çevresinde kapsamlı temizlik yapıldı. Ekipler aynı alana ahşap kuş yuvaları astı ve kuşlar için yem ile su bırakıldı; böylece hem ibadethane hem de yöredeki kuş popülasyonu için destek sağlandı.

Bafa Gölü çevresinde nehir ve piknik alanı çalışmaları:

Bafa Gölü kıyısında iki ayrı vakfın hayır şartı birlikte uygulandı. 1574 yılında kurulan 452 yıllık Murat Paşa Vakfı'nın 'Nehir Temizleyen Vakıf' misyonu ile 1682'de kurulan 344 yıllık Sekbanbaşı Mustafa Ağa Vakfı'nın 'Piknik Alanı Tanzim Eden Vakıf' şartı kapsamında göl kıyısı ve akarsu yataklarında temizlik ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler, doğal alanların korunmasına katkı sağlayacak biçimde atık ve birikintileri temizledi, piknik alanlarını düzenledi.

Projede ayrıca 1730'da kurulan ve 296 yıllık geçmişe sahip Matbah-ı Âmire Emini Halil Ağa Vakfı'nın 'Güvercin Kulesi Yaptıran Vakıf' geleneği hatırlatıldı; ekipler İlyas Bey Külliyesi ve Bafa Gölü çevresindeki ağaçlara ahşap kuş yuvaları asarak kuşların barınma ihtiyacına katkı sundu ve yem ile su bıraktı.

Bu çalışmalar, ecdadın vakıf anlayışı ve hayır şartlarının yalnızca tarihsel kayıtlar olmadığını; çevre, canlılar ve ortak kullanım alanları üzerinde somut etkiler yaratacak şekilde günümüzde de uygulanabileceğini gösterdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, asırlık vasiyetleri yaşatarak kültürel miras ile çevre koruma arasındaki bağlantıyı güçlendirdi.

TARİHİ İLYAS BEY KÜLLİYESİ VE BAFA GÖLÜ ÇEVRESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA İBADETHANELER VE DOĞAL ALANLAR TEMİZLENİRKEN, AĞAÇLARA KUŞ YUVALARI ASILARAK KUŞLAR İÇİN YEM VE SU BIRAKILDI.