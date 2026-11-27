Yenişehir meydanında tamamlanan çalışmalar

Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşım ağını güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, Yenişehir ilçe meydanında kapsamlı bir yenileme projesini tamamladı. Proje, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü ve Cumhuriyetin çeşitli noktalarına bağlanan erişim akslarının iyileştirilmesini hedef aldı.

Ulaşım seferberliğinde kaydedilen ilerleme:

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Şahin Biba başkanlığında başlatılan girişim kapsamında Nisan-Ekim 2026 dönemi içinde 7 ayda il genelinde 90 kilometrelik asfalt ve 425 kilometrelik sathi kaplama yaparak yolları yeniledi. Ayrıca son 7 ayda kente 30 kilometreden fazla yeni imar yolu kazandırıldı. Kasım ayında da ekipler şehrin farklı noktalarında ulaşım ağı imalatlarını sürdürdü.

Yenişehir meydan projesi:

Yenişehir Meydan Projesi kapsamında meydan yüzeyine granit kaplama uygulandı; çevresinde parke döşemeleri, bordür düzenlemeleri ve asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştirildi. Meydana bağlantı sağlayan önemli ulaşım aksları ve ara sokaklarda da eş zamanlı yol yenileme çalışmaları yapılarak bölgenin ulaşılabilirliği arttırıldı.

Proje, kent dokusuna uygun malzeme seçimi ve yaya-bisiklet trafiğini kolaylaştıran düzenlemelerle tasarlandı. Çalışmaların tamamlanması sonrası meydanın hem estetik hem de işlevsel açıdan yenilendiği vurgulandı.

Yerel memnuniyet ve tepkiler:

Çalışmalardan memnuniyetini dile getiren Gündoğan Mahalle Muhtarı Ömer Alef, "Çok güzel. On üzerinden on. Yenişehir’de değişiklik olması çok güzel bir şey. Büyükşehir Belediye Başkanım Şahin Biba’ya çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Hıdırbali Mahalle Muhtarı Züleyha Beysel ise yatırımı "Bütün modern şehirlerde ve kentlerde olması gereken bir proje. Yaya ve bisikletliler için de gerekli olan bir proje" sözleriyle değerlendirdi ve "Yenişehir halkı olarak Şahin Biba’ya destekleri ve hızlı bir şekilde bu projeyi hayata geçirdiği için teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe esnafı ve bölge sakinleri de yapılan çalışmayı olumlu karşılayarak Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Vekili Şahin Biba’ya teşekkür etti. Yenilenen meydanın, günlük yaşam ve bölge ekonomisine olumlu katkı sağlaması beklentisi paylaşıldı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YENİŞEHİR İLÇE MEYDANINDA ÇEVRE DÜZENLEMELERİ VE ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI.