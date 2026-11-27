Denetimler ve amaç:

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla düzenli denetimlerini sürdürüyor. Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 20-27 Kasım 2026 tarihlerinde toplam 260 işletme kontrol edildi.

Kapsam ve uygulama:

Denetimler, gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerini kapsayacak şekilde planlandı ve uygulandı. Mevzuata uygunluğun değerlendirilmesi amacıyla denetimler sırasında laboratuvar analizine gönderilmek üzere 1 adet numune alındı. Kontrollerde hijyen, etiketleme ve saklama koşulları gibi temel kriterler göz önünde bulunduruldu.

Vatandaş başvuruları ve takip:

Halktan gelen bildirimler de denetim sürecinin ayrılmaz bir parçası oldu. Alo 174 Gıda Hattı üzerinden iletilen 16 başvuru titizlikle değerlendirilerek gerekli incelemeler yapıldı ve sonuçlara göre işlemler sürdürüldü.

Yetkililer, halk sağlığının korunmasının öncelik olduğunu vurgulayıp il merkezi ve ilçelerdeki denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Denetimlerin düzenli biçimde sürdürülmesinin, tüketici güveninin artırılması ve gıda kaynaklı risklerin azaltılması açısından önemli olduğu ifade edildi.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KENT GENELİNDE YÜRÜTÜLEN GIDA DENETİMLERİ KAPSAMINDA SON BİR HAFTADA 260 İŞLETME KONTROL EDİLDİ.