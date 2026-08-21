Aşkın 853 yıllık mirası Çal'da sudan geçerek can bulacak

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Aşağıseyit Mahallesi'nde asırlardır sürdürülen gelenek, bu yıl 22-23 Ağustos tarihlerinde yeniden yaşanacak. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı, 853'üncü kez düzenlenerek bölgenin hafızasında yer etmiş hüzünlü bir aşk öyküsünü hatırlatacak.

Ritüelin öyküsü:

Yörede anlatılanlara göre Karakoyunlu Aşireti mensubu bir çobanın, bir Oğuz beyinin kızına duyduğu sevda ve yaşanan ayrılık, geleneğin çıkış noktasını oluşturuyor. Efsaneye göre bey, kızının yanında koyunların tuzlanıp suyun içinden geçirilmesini şart koşarken; çobanın bu görevi yerine getirmesine rağmen kavuşamaması, olayı ritüelleştirerek kuşaklar boyunca aktarılan bir anıya dönüştürmüş. Bu anlatı, etkinliğin hem sembolik hem de toplumsal bir bağlam taşımasını sağlıyor.

Etkinlikte neler olacak:

Programda çobanlar sürüleriyle birlikte Büyük Menderes Nehri'nin sularına girip karşı kıyıya geçmeye çalışacak; bu anlar hem ritüel hem de beceri gösterisine dönüşecek. Yarışmalar, sürü yönetim teknikleri ve asırlık ritüellerin sahnelenmesiyle izleyicilere zengin bir kültürel deneyim sunulacak. Etkinliğe binlerce ziyaretçiin gelmesi beklenirken, bölge halkı bu uygulamayla 853 yıllık geleneği ve efsanenin anısını yaşatmayı amaçlıyor.

Aşağıseyit Mahallesi Muhtarı Saffet Oğuz, tüm vatandaşları bu eşsiz atmosferi yerinde izlemek ve asırlık geleneği paylaşmak üzere 22-23 Ağustos tarihlerinde Çal ilçesine davet etti.

DENİZLİ’NİN ÇAL İLÇESİNDE BİR ÇOBANIN BEY KIZINA DUYDUĞU HÜZÜNLÜ AŞKIN SİMGESİ HALİNE GELEN VE UNESCO SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİ’NDE YER ALAN SUDAN KOYUN GEÇİRME VE ÇOBAN BAYRAMI BU YIL 22-23 AĞUSTOS TARİHLERİNDE 853’ÜNCÜ KEZ DÜZENLENECEK.