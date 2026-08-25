Aslan balığı dikeni eline battı, profesör sıcak suyla müdahaleyi anlattı

Aslan balığı teması sonrası sıcak suyla ilk müdahale

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, pazar günü Konyaaltı'nda dalış yaparken aslan balığı dikenlerinin bir parmağına ve avuç içine batmasıyla karşılaştı. Yaklaşık 26 yıldır araştırma ve eğitim amacıyla dalış yapan Gökoğlu, denizde topladıkları plastik atıkları taşımak için kullandıkları paslı demir çubukla uğraşırken balığın eline çarpması sonucu iki noktada kanama ve şiddetli ağrı hissetti.

Olayın gelişimi:

Gökoğlu, dikenlerin battığı anda çok yoğun bir zonklama ve ağrı hissettiğini, battığı bölgelerin hemen kanamaya başladığını anlattı. Hemen sahile çıkarak ilk müdahale için sıcak su aradığını belirten Gökoğlu, kumun sıcaklığından yararlanarak elini sıcak kumun en sıcak bölgelerine soktu. Daha sonra karaya çıkarak yakın bir otelden temin ettiği sıcak suya elini yerleştirdi ve dayanabildiği en yüksek sıcaklıkta uzun süre bekletti.

Uygulamanın mantığını, sıcak suyun zehri parçalayarak denatüre etmesi ve etkisini azaltması olarak özetleyen Gökoğlu, sıcak suyu ulaşılabilecek en kısa sürede uygulamanın önemine vurgu yaptı. Elini 45-50 dakika suyun içinde tutmanın önerildiğini, kendisinin ise yaklaşık 2 saat sıcak su uyguladığını söyledi.

İlk yardım uyarıları ve sonuç:

Prof. Dr. Gökoğlu, aslan balığı temasında bölgeye buz uygulanmasının yanlış olduğunu belirterek, bu tür vakalarda sıcak su uygulamasının doğru tedbir olduğunu ifade etti. Müdahalenin ardından dikenin battığı bölgelerde belirgin bir doku hasarı oluşmadığını, parmağın ucunda hafif uyuşukluk ve şişlik ile avuç içinde geçici su toplanmaları görüldüğünü aktardı. Bu su toplarının sıcak su uygulamasından kaynaklandığını ve zamanla geçeceğini söyledi.

Gökoğlu, eğer sıcak su müdahalesi yapılmasaydı morarma, doku çürümesi ve ölümlerinin oluşabileceğini belirterek vatandaşları bu konuda uyarmaya devam etti. Olayın hemen ardından öğrencilerinin kendisini hastaneye götürmek istediğini ama şu ana kadar kendisinde ciddi bir sorun olmadığını söyledi. Ancak bu tür vakalarda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.

Canlı balık teması ile ağ ya da deri sıyrılması farkı:

Gökoğlu, aslan balıklarının ağa yakalandığında derilerinin sıyrılabildiğini ve derinin sıyrıldığı durumlarda temasın canlı balıkla doğrudan temas kadar etkili olmayacağını anlattı. Kendisinin suyun altında canlı balıkla doğrudan teması olduğunu, canlı balığın su altındaki doğrudan temasının daha fazla hasar bırakabileceğini belirtti. Bu nedenle kendi yaşadığı olayı sıcak su uygulamasının olumlu sonucu olarak değerlendirdiğini söyledi.

Profesör, bu vakada uygulanan yöntemin genel olarak kabul gören ilk yardım uygulaması olduğunu ancak hekim olmadığını da belirterek, benzer bir durumla karşılaşanların mutlaka doktora gitmesi gerektiğini tekrar etti.

ANTALYA'DA YAKLAŞIK 26 YILDIR ARAŞTIRMA VE EĞİTİM AMACIYLA DALIŞ YAPAN PROF. DR. MEHMET GÖKOĞLU'NUN BİR PARMAĞINA VE AVUÇ İÇİNE, KONYAALTI'NDAKİ DALIŞ SIRASINDA ASLAN BALIĞININ DİKENLERİ BATTI.