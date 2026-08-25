Mardin'in taş dokusu drone ile yeniden keşfedildi

Mardin'in tarihi mekanları dronla kaydedildi

Gündüz ve gece yapılan drone çekimleri, kentin karakteristik taş mimarisini ve tarihsel dokusunu bir arada sergiledi. Görüntülerde Mardin Kalesi, Ulu Cami ve Zinciriye Medresesi gibi simge yapılarla birlikte, kent manzarasına hâkim evler ve geniş Mezopotamya Ovası dikkat çekiyor.

gündüzde taşların sıcak tonu:

Günışığında kaydedilen görüntülerde kentin altın sarısı taş evleri ve birbirine örülü dar sokakları öne çıkıyor. Taş yüzeylerin dokusu, ışığın açısına göre farklı tonlar alıyor; bu da mimarinin zaman içinde birikmiş katmanlarını görselleştiriyor.

gecede ışıklandırmanın vurgusu:

Gece çekimlerinde ise ışıklandırılan tarihi yapıların siluetleri ve sokak lambalarının yarattığı kontrast dikkat çekiyor. Özellikle kalenin ve medresenin aydınlatılmış görüntüleri, kentin hem tarihi kimliğini hem de gece estetiğini ortaya koyuyor.

Drone ile elde edilen bu görüntüler, Mardin'in doğal zeminle iç içe geçmiş taş mimarisinin günün farklı saatlerindeki değişimini izleyiciye sunuyor; tarih ve doğanın aynı karede buluştuğu izlenimini güçlendiriyor.

GÜNDÜZ ÇEKİMLERDE KENTİN ALTIN SARISI TAŞ EVLERİ VE DAR SOKAKLARI DİKKATİ ÇEKTİ