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Samsun'da kıyıya vuran tozun sırrı TÜBİTAK'ta çözülecek

Samsun İncesu sahilinde kıyıya vuran toz halindeki maddeden numuneler alındı; analizler İstanbul'daki TÜBİTAK'a gönderilerek risk değerlendirmesi yapılacak.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:20

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Samsun'da kıyıya vuran tozun sırrı TÜBİTAK'ta çözülecek

Olayın seyri:

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı İncesu Yalı Mahallesi sahilinde, çuvallar içinde kıyıya ulaşmış toz halindeki maddeler vatandaşlar tarafından fark edildi. Ekiplerin yaptığı ilk saha incelemesinde söz konusu maddenin sahilin tek bir noktasında değil, kıyı boyunca farklı bölgelerde de yayıldığı belirlendi. Sahilde görevli ekipler maddeleri topladı ve güvenlik önlemleri alınarak çalışma alanı izole edildi; aynı zamanda incelemelerde kullanılmak üzere birden fazla numune alındı.

Numunelerin gönderilmesi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, toplanan numunelerin analiz için İstanbul'daki TÜBİTAK birimine gönderileceğini bildirdi. Yapılacak ayrıntılı kimyasal ve laboratuvar incelemeleriyle maddenin kesin içeriği belirlenecek; analiz sonuçları, olası çevre ve insan sağlığı risklerinin tespit edilmesinde belirleyici olacak. Sahilden alınan maddeler, inceleme sonuçları çıkana kadar sızdırmaz bir alanda muhafaza ediliyor ve sonuçlara göre ne şekilde işlem uygulanacağı kararlaştırılacak.

Sahil görüntülendi, halk endişeli:

Durum gündüz saatlerinde drone ile görüntülendi; görüntülerde kıyı boyunca bazı bölgelerde toz hâlindeki maddelerin yer yer görülebildiği not edildi. İlk saha kontrollerinde maddede radyoaktif bir unsur tespit edilmediği yetkililerce açıklandı, ancak maddelerin kimyasal içeriği ve denize nasıl ulaştığına ilişkin kesin değerlendirme TÜBİTAK analizlerinin ardından yapılacak. Bölge sakinlerinden Emrullah Yüksel, 'Dün öğleden sonra bir çuvalın içinde bu malzemeler kıyıya geldi. Ne olduğunu bilmiyoruz ve bunun araştırılmasını istiyoruz. Bu durumdan dolayı birkaç gün denize girilmeyecek. Bunun bir an önce incelenmesi ve milletin aydınlanması gerekiyor' diyerek yetkililerden hızlı sonuç beklediklerini ifade etti.

Yetkililer, sonuçlar netleşene kadar sahil güvenliği ve çevre ekiplerinin gözetiminde çalışmanın sürdürüleceğini belirtti.

SAMSUN SAHİLİNDE FARKLI NOKTALARDA GÖRÜLEN, İÇERİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEYEN TOZ HALİNDEKİ ŞÜPHELİ...

SAMSUN SAHİLİNDE FARKLI NOKTALARDA GÖRÜLEN, İÇERİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEYEN TOZ HALİNDEKİ ŞÜPHELİ MADDELERDEN NUMUNE ALINDI. NUMUNELERİN İSTANBUL’DA TÜBİTAK TARAFINDAN İNCELENECEĞİ, MADDENİN KESİN NİTELİĞİNİN ANALİZLERİN ARDINDAN BELİRLENECEĞİ ÖĞRENİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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