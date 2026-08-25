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Kağızman’da kırsal ulaşımı güçlendirecek 7 kilometrelik asfalt hamlesi

Kars İl Özel İdaresi, Kağızman'da Kozlu-Çeperli grup köy yolunda yaklaşık 7 kilometrelik asfalt aşınma tabakası çalışmasına başladı; hedef kırsal ulaşımı kolaylaştırmak.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kağızman’da kırsal ulaşımı güçlendirecek 7 kilometrelik asfalt hamlesi

Kağızman ilçesinde kırsal ulaşım kalitesini yükseltmek amacıyla başlatılan yol çalışmaları sahada hızla ilerliyor. Kozlu-Çeperli Grup Köy Yolunda yürütülen çalışma, bölge halkının ilçe merkezine erişimini kolaylaştırmayı ve yol güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Çalışmanın kapsamı:

Kars İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan iş kapsamında, güzergâh boyunca yaklaşık 7 kilometrelik yolun asfalt aşınma tabakası yenilenecek. Yapım ve iyileştirme çalışmaları, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların daha konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlaması amacıyla planlanmış olup saha ekipleri program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

Hedefler ve beklenen etkiler:

Projeyle birlikte bölgedeki köylerin ilçe merkezine ulaşımı daha güvenli ve hızlı hale gelecek. Ulaşım güvenliğinin artırılması, araçların bakım masraflarının azalması ve günlük yaşamın kolaylaşması beklenen doğrudan faydalar arasında. Ayrıca iyileştirilen yol standardı, ulaşımda oluşabilecek aksaklıkların ve hava koşullarına bağlı sorunların azaltılmasına katkı sağlayacak.

Kars İl Özel İdaresi, Kozlu-Çeperli hattındaki çalışmanın tamamlanmasının ardından aynı program dâhilinde ihtiyaç duyulan diğer köy yollarında da bakım, onarım ve asfalt çalışmaları yapmaya devam edeceğini bildiriyor. Yerel yönetimin bu adımı, kırsal yaşama erişim kalitesini artırma yönünde atılan somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

KAĞIZMAN’DA KÖY YOLLARINDA ASFALT SEFERBERLİĞİ: 7 KİLOMETRELİK YOL YENİLENİYOR(KARS-İHA)

KAĞIZMAN’DA KÖY YOLLARINDA ASFALT SEFERBERLİĞİ: 7 KİLOMETRELİK YOL YENİLENİYOR(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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