Sivaslı ustanın 20 yıllık hayali gerçeğe dönüştü

Sivaslı ustanın 20 yıllık hayali

Aslen Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Ortakent köyünde doğup büyüyen 36 yaşındaki Salih Demir, lise yıllarında başlayan merakını yıllar sonra el emeğine dönüştürdü. İstanbul'da yaşayan Demir, yaklaşık 20 yıl önce hayalini kurduğu el yapımı arazi aracını tamamladı ve aracı doğduğu köyde kullanmaya başladı.

İlham ve başlangıç:

Lise döneminde ödev için araştırma yaparken gördüğü el yapımı araçlardan etkilenen Demir, o dönemde zaman ve olanak sıkıntısı nedeniyle projeyi ertelemek zorunda kaldı. Uzun yılların ardından yeniden çalışma fırsatı bulan usta, hayalini adım adım gerçekleştirdiğini söylüyor. Köydeki ulaşım ihtiyacını göz önünde bulundurarak tasarladığı aracı kendi imkânlarıyla üretmeyi tercih etti.

Yapım süreci ve teknik detaylar:

Demir, motor ve tekerlek gibi ana aksamları temin etti; şase, kaporta ve iskelet gibi yapısal parçaları ise kendi elleriyle tamamladı. Aracın şasesi, kaplaması ve iskeleti dahil olmak üzere büyük bölümünün kendi emeği olduğunu vurgulayan usta, aracın saatte 45 kilometre hıza ulaşabildiğini belirtiyor. Bu noktada motor, tekerlek ve donanım tedariki ile el işçiliğinin birleşimi projenin omurgasını oluşturdu.

Projenin hem teknik hem de duygusal boyutu usta için önemli: yaptığı işi anlatırken aracın tamamlanmasının kendisi için paha biçilmez olduğunu ifade ediyor. Aracımızın şasesi, kaplaması, iskeleti her şeyi kendi emeğim. Bu arabaya binmek benim için paha biçilmez sözleri, çalışmanın kişisel anlamını özetliyor.

Demir'in hikayesi, uzun süreli bir hayalin sabır ve emekle nasıl gerçeğe dönüştürülebileceğine dair somut bir örnek sunuyor. Kendi imkanlarıyla ürettiği araçla köyünde ulaşımı sağlaması, yerel ihtiyaçlara yönelik pratik çözümlerin önemini de gösteriyor.

ASLEN SİVASLI OLAN VE İSTANBUL’DA YAŞAYAN SALİH DEMİR 20 YIL ÖNCE HAYALİNİ KURDUĞU EL YAPIMI ARAZİ ARACINI TAMAMLADI.