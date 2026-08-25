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Sanayi sitesi modernleşme yolunda: asfalt ve çevre düzenlemesi sürüyor

Sorgun Belediyesi'nin Sanayi Sitesi'ndeki asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor; Başkan M. Erkut Ekinci sahadaki uygulamaları yerinde inceledi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Sanayi sitesi modernleşme yolunda: asfalt ve çevre düzenlemesi sürüyor

Sanayi sitesi modernleşme yolunda: asfalt ve çevre düzenlemesi sürüyor

Sorgun Belediyesi tarafından Sanayi Sitesi'nde yürütülen asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, mevcut yolların yenilenmesi ve çevresel düzenlemelerin tamamlanması için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmanın kapsamı:

Belediye ekipleri, sanayi içindeki ulaşım konforunu artırmak ve işyerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla asfalt serimi ve çevre düzenleme uygulamalarını yürütüyor. Çalışmalar, esnafın günlük faaliyetlerini aksatmayacak şekilde planlanıyor ve titizlikle gerçekleştiriliyor.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Sanayi Sitesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Ekinci, "Sanayi esnafımızın daha konforlu ve güvenli bir alanda hizmet verebilmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Sorgun için çalışıyor, üretmeye ve şehrimize değer katmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Sanayi Sitesi'nin ulaşım ve çevre düzeni açısından daha modern ve kullanışlı bir görünüm kavuşması hedefleniyor.

SORGUN BELEDİYESİ TARAFINDAN SANAYİ SİTESİ’NDE YÜRÜTÜLEN ASFALT VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI...

SORGUN BELEDİYESİ TARAFINDAN SANAYİ SİTESİ’NDE YÜRÜTÜLEN ASFALT VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.-

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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