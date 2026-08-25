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Yozgat’ta anız yakan kişiye 3 bin 705 lira ceza

Yozgat Boğazlıyan'da tarlasında anız yakan İ.Y.'ye jandarma tarafından 3 bin 705 lira idari para cezası verildi; yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Yozgat’ta anız yakan kişiye 3 bin 705 lira ceza

Olayın ayrıntıları:

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde tarlasında anız yaktığı tespit edilen kişi hakkında işlem yapıldı. Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde yaptığı tespitlerin ardından müdahaleyi kayıt altına aldı.

yapılan işlem:

Jandarma tarafından belirlenen fail İ.Y. hakkında idari işlem uygulandı; kişiye 3 bin 705 lira para cezası verildi. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

YOZGAT’TA ANIZ YANGINI ÇIKARAN KİŞİYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.-

YOZGAT’TA ANIZ YANGINI ÇIKARAN KİŞİYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.-

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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