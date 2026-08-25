Yozgat’ta anız yakan kişiye 3 bin 705 lira ceza

Olayın ayrıntıları:
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde tarlasında anız yaktığı tespit edilen kişi hakkında işlem yapıldı. Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde yaptığı tespitlerin ardından müdahaleyi kayıt altına aldı.
yapılan işlem:
Jandarma tarafından belirlenen fail İ.Y. hakkında idari işlem uygulandı; kişiye 3 bin 705 lira para cezası verildi. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
YOZGAT’TA ANIZ YANGINI ÇIKARAN KİŞİYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.-
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