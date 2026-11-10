ASO ve TMB ortak kalkınma için iş birliği vurguladı

ASO ve TMB arasında ortak çalışma kararlılığı

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren ve Yönetim Kurulu Üyelerini ASO'da ağırladı. Görüşmede inşaat sektörünün sanayiye olan doğrudan katkısı, uluslararası başarılar ve iki kurum arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gündeme geldi.

seçim süreci, güven ve odanın yaklaşımı:

Ardıç, konuşmasında Oda'nın seçim sürecini güçlü bir birlik ve beraberlik içinde tamamladıklarını vurguladı. 'Meslek komitelerimizin tamamında listelerimiz üyelerimizin desteğiyle seçildi. Meclis üyelerimizin güveniyle yeniden Başkanlık görevini üstlendik,' diyen Ardıç, ASO'nun gücünü ortak emek ve karşılıklı güvene bağladı. Ardıç, inşaat sektörünü 'ülkemizin üretim ve kalkınma gücünün ayrılmaz bir parçası' olarak gördüklerini ifade etti ve bu alandaki iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

uluslararası başarılar ve başkentin rolü:

Toplantıda öne çıkan konulardan biri, Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası arenadaki konumuydu. Ardıç, ENR'nin 2026 listesinde Türkiye'den firma sayısının 45'ten 49'a yükselmesinin önemine işaret etti ve bu firmalardan 22'sinin Ankara merkezli olmasının başkent adına gurur verici olduğunu söyledi. Bu başarının, yurtdışında yürütülen projelerin ülkenin ekonomik ve itibari kazanımlarına katkısı açısından belirleyici olduğu vurgulandı.

ASO'daki temsil ve yeni komiteler:

Müteahhitlik sektörünün ASO'daki temsilinin yeni dönemde güçlendiği belirtilerek, İnşaat ve Tesisat Müteahhitleri ile Altyapı Müteahhitleri komitelerinin yanı sıra yeni kurulan 41 No'lu Yapısal ve Teknik Müteahhitlik Hizmetleri Sanayii Komitesi ile sektörün Oda bünyesinde üç meslek komitesiyle temsil edildiği aktarıldı. Ardıç, sektörün Oda içindeki tüm 41 meslek komitesiyle doğrudan etkileşim halinde olduğunu ve sektörel dalgalanmaların sanayinin diğer kollarını doğrudan etkilediğini hatırlattı.

Ardıç sözlerini, 'Birbirimizi dinlemeye, tecrübelerimizi paylaşmaya ve birlikte çözüm üretmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Birlik ve beraberlik içinde, ortak akıl ve istişareyle ülkemizin kalkınmasına en güçlü katkıyı sunmak için çalışacağız,' diye sürdürdü.

TMB Başkanı Erdal Eren de ASO ile iletişim ve dayanışmanın geliştirilmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi ve TMB'nin ASO tarafından düzenlenecek toplantı, etkinlik ve organizasyonlarda yer almaya hazır olduğunu belirtti. Eren, ortak istişare zeminini güçlendirerek Ankara sanayisinin gelişimine katkı sağlamayı önceliklendirdiklerini ifade etti.

Ziyarette ASO Meclis Başkanı İhsan Çetinceviz, ASO Başkan Yardımcıları Mete Çağlayan ile Ercan Ata, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Osmanbeyoğlu, Burcu Özbozkurt, Ertuğrul Onat, Hasan Cem Taşkaldıran, Meclis Üyeleri Erhan Yalçın, Mehmet Özbulut, Çiğdem Işık Özger, Neslihan İrvana ile TMB Başkan Vekilleri Deha Emral ve Süheyla Çebi Karahan, TMB Murahhas Üyesi Kartal Usluel, Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Yenigün, Genel Sekreter Fuat Kasımcan ve ASO Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Yaman da yer aldı.

Toplantı, iki kurum arasında daha sıkı bir iş birliği ve ortak projeler geliştirme niyetiyle sona erdi; taraflar ABD ve bölge dışı pazarlarda sürdürülen çalışmaların yanı sıra yerel sanayiye doğrudan katkıda bulunacak uygulamalara odaklanma kararı aldı.

ANKARA SANAYİ ODASI BAŞKANI SEYİT ARDIÇ (SOLDA), TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ (TMB) BAŞKANI ERDAL EREN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ KONUK ETTİ.