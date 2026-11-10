Miniklere mobil araçla uygulamalı trafik bilinci aşılandı

Mobil eğitimle küçük yaşta trafik bilinci

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Onikişubat ilçesinde okullarda kurulan mobil eğitim aracıyla öğrencilere yönelik uygulamalı trafik eğitimi gerçekleştirdi. Etkinliğin temel amacı, çocuklarda küçük yaşta trafik bilinci oluşturmak olarak belirlendi.

Eğitimin içeriği

Jandarma Genel Komutanlığı 'Çocuk Mobil Trafik Eğitim Aracı' içerisinde yapılan sunumlar ve sağlanan eğitim materyalleri ile öğrenciler hem teorik hem de pratik düzeyde bilgilendirildi. Eğitim kapsamında trafik işaretleri, yaya geçidi kullanımı, emniyet kemerinin önemi, bisiklet sürüş kuralları ve okul servislerinde güvenli yolculuk gibi temel konular ele alındı.

Uygulamalı parkurlar ve okullar

Ekipler, faaliyetleri Kavlaklı İlkokulu ve Fatmalı İlkokulunda konuşlandırdı; mobil araçtaki uygulamalı parkurlar öğrencilerin doğrudan katılımına imkan tanıdı. Sunumlar ve uygulamalarla öğretmenler ve öğrenci grupları aktif şekilde sürece dahil edildi.

Jandarma ekipleri, Onikişubat ilçesinde mobil eğitim faaliyetlerini sürdürerek öğrencilere trafik konusunda erken yaşta sorumluluk bilinci kazandırmayı hedefliyor.

KAHRAMANMARAŞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TRAFİK JANDARMASI EKİPLERİ, ONİKİŞUBAT İLÇESİNDEKİ İLKOKULLARDA "ÇOCUK MOBİL TRAFİK EĞİTİM ARACI" İLE ÖĞRENCİLERE UYGULAMALI TRAFİK BİLİNCİ KAZANDIRDI.