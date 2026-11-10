Kırşehir'de 10 kasım töreni: sokakta ve anıtta saygı duruşu

Kırşehir'de 10 kasım töreni

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88. yılında Kırşehir'de düzenlenen törenlerle anıldı. Kent merkezindeki Atatürk Anıtı önünde başlayan programda önce anıta çelenk sunuldu, ardından törene katılanlar Atatürk'ü saygı ve özlemle andı.

Törenin akışı:

Programa protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından topluca saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Tören sırasında anılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırası üzerinde duruldu.

Kent genelinde ortak anma:

Saatler 09.05'i gösterdiğinde kentte sokakta bulunanlar da anmaya katıldı; seyir halinde olan otobüs ve otomobillerinden inen vatandaşlar saygı duruşuna iştirak etti. Protokol ve halk, Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde bir kez daha saygı ve özlemle yad etti.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İRTİHAL EDİŞİNİN 88. YILINDA KIRŞEHİR'DE DÜZENLENEN TÖREN İLE ANILDI.