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Kahramanmaraş'ta kasım indirimlerine eş zamanlı denetim

Kahramanmaraş'ta 'Efsane Cuma' ve 'Şahane Kasım' döneminde tüketiciyi korumak için mağazalar, e-ticaret ve sosyal medyada sıkı denetimler başladı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:02

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kahramanmaraş'ta kasım indirimlerine eş zamanlı denetim

Kahramanmaraş'ta kasım indirimlerine eş zamanlı denetim

Kahramanmaraş'ta kasım ayıyla birlikte artan alışveriş hareketliliği nedeniyle tüketici haklarını korumaya yönelik denetimler sıklaştırıldı. İl genelinde fiziki mağazaların yanı sıra dijital satış kanalları da mercek altına alındı. Denetim çalışmalarının amacı, sahte indirim ve yanıltıcı fiyat uygulamalarını engelleyerek dürüst ticareti sağlamaktır.

Denetimlerin kapsamı:

Özellikle "Efsane Cuma" ve "Şahane Kasım" adı altında yürütülen kampanyalar döneminde hem mağaza içi fiyat etiketleri hem de e-ticaret ve sosyal medya mecralarındaki ilanlar eş zamanlı olarak kontrol ediliyor. Ticaret Bakanlığı talimatları doğrultusunda hazırlanan planlar çerçevesinde hareket edildiği, denetimlerin önceden planlandığı belirtildi.

Ekip ve uygulama yöntemleri:

Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, saha ekiplerinin sayısının artırıldığını ifade etti. Uçar, denetimlerde hem fiziki hem dijital platformlarda tarama yapıldığını ve amaçlarının tüketicilerin hak ihlallerine uğramasını önlemek olduğunu söyledi. Uçar ayrıca denetim ekiplerimizi artırdık ve ekiplerimiz fiyat etiketlerinden indirim dayanaklarına kadar sahada titizlikle görev başındadır dedi.

Kasım ayı boyunca sürecek denetimlerle yanıltıcı fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yetkililer, tüketicilerin şüpheli uygulamaları bildirmeleri halinde müdahalenin hızlı şekilde yapılacağını vurguluyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA KASIM AYIYLA BİRLİKTE ARTAN ALIŞVERİŞ HAREKETLİLİĞİ ÜZERİNE FİZİKİ MAĞAZALAR İLE...

KAHRAMANMARAŞ’TA KASIM AYIYLA BİRLİKTE ARTAN ALIŞVERİŞ HAREKETLİLİĞİ ÜZERİNE FİZİKİ MAĞAZALAR İLE E-TİCARET VE SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI MERCEK ALTINA ALINDI. TİCARET İL MÜDÜRÜ AHMET UÇAR, DENETİM EKİPLERİNİN SAYISINI ARTIRDIKLARINI BİLDİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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