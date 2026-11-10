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Marmaris'te gençlerin oratoryosunda Atatürk'ün mirası yansıtıldı

Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda öğrenciler 'Sonsuzluğa Uzanan Ömür' oratoryosuyla Atatürk'ün fikirleri ve Cumhuriyet mirasını sahneye taşıdı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:00

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EDİTÖR: Serkan Varol

Marmaris'te gençlerin oratoryosunda Atatürk'ün mirası yansıtıldı

Armutalan Kültür Merkezi'nde anma töreni:

Marmaris'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı, Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Acar Ünlü, Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Çağdaş Bilim Koleji koordinasyonunda yürütüldü.

Programın akışı ve ödül töreni:

Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Nurullah Kaya tarafından takdim edildi. Törende gençlerin başarıları öne çıkarılırken, eğitimin ve gençlere yapılan yatırımın Cumhuriyet değerlerinin korunmasındaki rolüne vurgu yapıldı.

Öğrencilerin sahnelediği oratoryo:

Programda öğrenciler, 'Sonsuzluğa Uzanan Ömür' adlı oratoryoyu sahneledi. Gösteride Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesi, düşünce dünyası ve Cumhuriyetimize bıraktığı miras tematik olarak işlendi. Sahnedeki performans izleyicilerde duygusal anlar yaşatırken, sunumun dili ve sahne düzeni salondan takdir topladı. Etkinlik, Atatürk'ü anma geleneğinin genç kuşaklar tarafından sahiplenildiğini göstermesi bakımından önem taşıdı.

MARMARİS’TE ATATÜRK, &quot;SONSUZLUĞA UZANAN ÖMÜR&quot; İLE ANILDI

MARMARİS’TE ATATÜRK, "SONSUZLUĞA UZANAN ÖMÜR" İLE ANILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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