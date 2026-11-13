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ASO'dan COP31'de Çin ile yeşil dönüşüm iş birliği

ASO, COP31'de Çin Çevre Federasyonu ile mutabakat zaptı imzalayarak bilgi paylaşımı, yatırım fırsatları ve yeşil dönüşüm odaklı ortak projeler başlattı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

ASO'dan COP31'de Çin ile yeşil dönüşüm iş birliği

ASO ve ACEF arasında imza töreni:

Ankara Sanayi Odası (ASO), COP31 İş Dünyası Forumu kapsamında Çin Çevre Federasyonu (ACEF) ile hazırlanan mutabakat zaptını imzaladı. Söz konusu çerçeve, TOBB koordinasyonunda ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu liderliğindeki programın parçası olarak hayata geçirildi. Mutabakat, ASO Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt ile ACEF Kuşak ve Yol Eko-Sanayi İş Birliği Çalışma Komitesi Direktör Yardımcısı Shi Xiang tarafından imzalandı; törene ASO Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Dinçer de katıldı.

İş birliğinin odaklandığı alanlar:

Mutabakatla öncelikle bilgi paylaşımının artırılması ve kurumsal iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. İki kurum üyeleri arasında iş eşleştirmeleri ve iş ağlarının genişletilmesi yoluyla ticari ilişkilerin derinleştirilmesi, karşılıklı iş ve yatırım fırsatlarının paylaşılması planlanıyor. Ayrıca, sanayinin dönüşümünü destekleyecek ortak araştırma ve eğitim programları, teknik ve mesleki eğitim ile girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi öncelikli konular arasında yer alıyor.

COP31 kapsamındaki stratejik gündem:

ASO, COP31 sürecinde düzenlediği ve katkı sunduğu panellerle karbon fiyatlaması, düşük karbonlu rekabetçilik, yeşil ve dijital dönüşüm, temiz enerji ve dönüşümün finansmanı gibi başlıkları uluslararası tartışmalara taşıdı. Bu etkinlikler, Ankara sanayisinin küresel paydaşlarla etkileşimini artırmayı ve yeşil dönüşüm çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

ASO'nun COP31'deki yaklaşımı, üyelerinin verimli ve çevresel açıdan sürdürülebilir üretime geçişini destekleyerek rekabet gücünü yükseltmeye dayanıyor. Bu doğrultuda yürütülen temaslar, bilgiye, teknolojiye ve finansmana erişimi kolaylaştıracak iş birliklerinin geliştirilmesini hedefliyor. Çin Çevre Federasyonu ile imzalanan mutabakat, ASO'nun uluslararası alandaki somut adımlarından biri olarak öne çıkıyor ve Ankara sanayisinin yeşil dönüşüm yolculuğuna yeni kapılar açması bekleniyor.

COP31’DE SANAYİNİN YEŞİL DÖNÜŞÜM GÜNDEMİNİ ULUSLARARASI PLATFORMLARA TAŞIYAN ANKARA SANAYİ ODASI...

COP31’DE SANAYİNİN YEŞİL DÖNÜŞÜM GÜNDEMİNİ ULUSLARARASI PLATFORMLARA TAŞIYAN ANKARA SANAYİ ODASI, ÇİN ÇEVRE FEDERASYONU (ACEF) İLE MUTABAKAT ZAPTI İMZALADI. MUTABAKATLA KARŞILIKLI BİLGİ PAYLAŞIMININ ARTIRILMASI VE KURUMSAL İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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