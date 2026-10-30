Astana'da kadınlarda takım sıralamasını ABD belirledi

kadınlar kategorisi sonuçları:

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar kategorisindeki müsabakalar tamamlandı. Organizasyonda 10 sıklette madalyalar verildi ve takım sıralamasındaki mücadele ön plana çıktı.

takım sıralaması:

Barys Arena'da gerçekleşen turnuvada ABD 137 puanla birinci oldu. Japonya 135 puanla ikinci sırayı alırken, Çin 121 puanla üçüncü oldu. ABD ile Japonya arasındaki iki puanlık fark turnuva boyunca dengeleri belirleyen unsur oldu.

altın madalyalar:

Organizasyonda sıklet bazında altın madalyalara uzanan sporcular şunlar oldu: 50 kilo: Yui Susaki (Japonya); 53 kilo: Moe Kiyooka (Japonya); 55 kilo: Everest Shea Leydecker (ABD); 57 kilo: Kexin Hong (Çin); 59 kilo: Manisha Manisha (Hindistan); 62 kilo: Adaugo Diana Nwachukwu (ABD); 65 kilo: Alina Kasabieva (Rusya); 68 kilo: Jia Long (Çin); 72 kilo: Zelu Li (Çin); 76 kilo: Anastasiya Alpyeyeva (Ukrayna).

Çin üç altın kazanarak belirli sıkletlerde etkinliğini gösterirken, ABD ve Japonya ikişer şampiyon çıkararak takım sıralamasındaki kilit rolü paylaştı.

Türkiye bu turnuvada kadınlarda madalya elde edemedi; 76 kiloda Kadriye Aksoy Koçak ile 55 kiloda Tuba Demir organizasyonu 5. sırada tamamladı. Türkiye kadınlarda dünya şampiyonalarında en son 2019'da madalya kazanmıştı.

KAZAKİSTAN ASTANA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN 2026 DÜNYA BÜYÜKLER GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA KADINLAR KATEGORİSİNDEKİ MÜSABAKALAR TAMAMLANDI. 10 SIKLETTE KÜRSÜLER BELLİ OLURKEN TAKIM HALİNDE ABD BİRİNCİ, JAPONYA İKİNCİ, ÇİN İSE ÜÇÜNCÜ OLDU.