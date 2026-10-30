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Snyder'den Astana'da yeni zirve: 97 kiloda beşinci dünya şampiyonluğu

Astana'daki 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest 97 kiloda Kyle Snyder finali kazanarak kariyerinin beşinci dünya şampiyonluğuna ulaştı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 20:22

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Snyder'den Astana'da yeni zirve: 97 kiloda beşinci dünya şampiyonluğu

Snyder Astana'da 97 kiloda ipi göğüsledi

Kazakistan’ın başkenti Astanada düzenlenen 2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stil 97 kilo finalinde Kyle Snyder, Japon rakibi Arash Yoshida'yı yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Finalde elde edilen zafer, Snyder için büyükler kategorisinde kariyerinin beşinci dünya şampiyonluğunu işaret ediyor.

Final maçı ve turnuva süreci:

97 kilo finalinde Snyder'ın üstün performansı, onu kürsünün zirvesine taşıdı. Rakibi Arash Yoshida, organizasyon öncesinde ve turnuva boyunca önemli galibiyetler elde etmiş; özellikle olimpiyat şampiyonları Abdulrashid Sadulaev (Rusya) ve Akhmed Tazhudinovu (Bahreyn) mağlup etmiş olmasına rağmen finalde gümüş madalyada kaldı. Maçın detay skorları kaynak metinde yer almamakla birlikte, sonuç Snyder’ın altın madalya ile tamamlaması şeklinde kaydedildi.

Snyder'ın kariyerine yansıyan başarı:

Kyle Snyder, bu zaferle büyükler düzeyinde beşinci kez dünya şampiyonu oldu. Daha önce 2015 Las Vegas, 2017 Paris ve 2022 Belgrad organizasyonlarında altın madalya kazanan Snyder, 2025 Zagreb’de de kürsünün tepesinde yer almıştı. 2016 Rio Olimpiyatları’nda olimpiyat şampiyonu olan sporcu, 2020 Tokyo’da gümüş ve 2024 Paris’te beşinci sırayı aldı. Dünya şampiyonalarında ise 2018 ve 2021’de gümüş, 2019 ve 2023’te bronz madalyaları bulunuyor.

30 yaşındaki sporcu için Astana’daki altın madalya, saha içindeki istikrarını ve uzun soluklu rekabet gücünü bir kez daha teyit etti. Bu sonuç, Snyder’ın hem Olimpiyat hem de dünya sahnesindeki sürekliliğini vurguluyor ve 97 kilo kategorisindeki liderliğini pekiştiriyor.

KAZAKİSTAN’IN ASTANA KENTİNDE DÜZENLENEN 2026 DÜNYA BÜYÜKLER GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA ERKEKLER...

KAZAKİSTAN’IN ASTANA KENTİNDE DÜZENLENEN 2026 DÜNYA BÜYÜKLER GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA ERKEKLER SERBEST STİL 97 KİLO FİNALİNDE ABD’Lİ KYLE SNYDER, JAPON ARASH YOSHİDA’YI MAĞLUP EDEREK ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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