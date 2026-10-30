Kırıkkale'de Adanaspor maçının faturası: futbolculara kişi başı 71 bin lira ceza

Kırıkkale FK'da Adanaspor beraberliğinin ardından disiplin kararı

Kırıkkale Futbol Kulübü yönetimi, Adanaspor deplasmanında alınan 1-1 eşitliğinin ardından takımın sezon hedefleri doğrultusunda kabul edilemez bir sonuç olduğuna karar vererek sert bir yaptırım uyguladı. Yapılan yazılı açıklamada, üst üste gelen galibiyetlerle yakalanan ivmenin korunamadığı, bu fırsatın değerlendirilmediği ve taraftarların yaşadığı hayal kırıklığının paylaşıldığı belirtildi.

Yönetimin gerekçesi ve alınan karar:

Yönetim Kurulu değerlendirmesi sonucunda futbolculara kişi başı 71 bin lira para cezası uygulanmasına karar verildi. Açıklamada, kulübün hedeflerinden uzaklaşılmasına izin verilmeyeceği vurgulanarak, yönetimin gerekli kararları almaktan çekinmeyeceği ifade edildi.

Takım disiplinine vurgu ve taraftara çağrı:

Kulüp, futbolcuların ve teknik heyetin sahada mücadele, disiplin ve sonuç alma sorumluluğunu hatırlattı. Yönetim yapılan açıklamada, oyuncuların son düdüğe kadar kazanma inancını ve sorumluluk bilincini ortaya koyması gerektiğini belirtti ve taraftarlardan takıma desteklerini sürdürmeleri istendi. Karar, hem saha içi performansın hem de kulüp disiplini anlayışının bir yansıması olarak sunuldu.

Yapılan açıklama, kulüp yönetiminin kısa vadeli sonuçlar kadar uzun vadeli hedeflere de odaklandığını gösterirken, teknik heyet ve oyuncuların bu tür yaptırımların ardından nasıl bir tepki vereceği önümüzdeki karşılaşmalarda izlenecek önemli bir başlık olarak öne çıkıyor.

KIRIKKALE FK YÖNETİMİ, ADANASPOR DEPLASMANINDA ALINAN 1-1'LİK BERABERLİĞİN ARDINDAN FUTBOLCULARA KİŞİ BAŞI 71 BİN TL PARA CEZASI UYGULANMASINA KARAR VERDİ.