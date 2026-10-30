Çağdaş Çavuş: Sivasspor'la yeni dönem, hedef belli

Çağdaş Çavuş'tan yeni dönemde net hedef

Sivasspor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş, takımın hedeflerine ulaşması için göreve hazır olduklarını söyledi. Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor ile oynanacak maç öncesi yapılan antrenmanda basın mensuplarına konuşan Çavuş, öncelikle Sivas basınının emektar isimlerinden Ersan Arslan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.

Antrenman ve hazırlık süreci:

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapılan idman yaklaşık 1 saat sürdü. Çalışma koşu ile başlayıp ısınma egzersizleriyle devam etti; ardından oyuncular 5'e 2 top kapma çalışması yaptı ve antrenman yarım sahada çift kale maçla tamamlandı. Çavuş, idman düzeninin hem fiziksel hem de taktiksel açıdan ekip üzerinde olumlu etkiler bırakacağını belirtti.

Birlik, deneyim ve hedefler:

Çavuş, takımın yalnızca kendisinin memleket takımı olduğu için değil, burada birikmiş güzel anılar ve kulüple kurduğu bağ nedeniyle kendisi için özel olduğunu vurguladı. Kulüp yönetimi, teknik ekip, personel ve taraftarlarla birlik içinde çalışacaklarını söyleyen Çavuş, "Bu takımı istenen yere taşıyacağız" mesajını verdi. Başkan, yöneticiler ve taraftarların desteğine dikkat çekerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Teknik adam, geçmişte görev aldığı takımlarda elde ettikleri istatistiklere de değindi: Iğdır'da geçen sezonda son 16 maçta 32 puan topladıklarını, Çorum'da ise ekip olarak önemli bir istatistik ortaya koyduklarını belirtti. Ayrıca daha önce çalıştığı ekiplerle 2-3 play-off finali oynayıp bir şampiyonluk yaşadığını hatırlattı.

Profesyonel kariyerinin detaylarını paylaşan Çavuş, yaklaşık 17 yıllık profesyonel lig tecrübesi olduğunu, bunun 8 yılını Süper Lig'de Mesut Hoca ile birlikte çalışarak geçirdiğini söyledi. Teknik direktörlük döneminde hedefe oynayan ekiplerde görev aldığını, saha içi organizasyon ve istatistiksel çalışmalarda başarılı bir performans ortaya koyduklarını aktardı.

Çavuş, akademik geçmişinin ve bir dönem öğretim görevliliği yapmasının da teknik yaklaşımına katkı sağladığını ifade etti. Hem genç hem deneyimli bir ekiple yola devam edeceklerini belirterek, sürecin inişli çıkışlı olabileceğini, olumlu veya olumsuz her durumda en az hasarla ilerleyip takımın beklenen seviyeye ulaşması için çalışacaklarını söyledi.

Basın toplantısında ve idmanda Çavuş'un vurguladığı ana nokta; disiplin, takım içi dayanışma ve hazırlıkların sürekliliği olarak öne çıktı. Teknik ekibin ve oyuncu grubunun bu sürece hazır olduğu mesajı verildi ve önümüzdeki maçlar için beklentinin yüksek olduğu belirtildi.

SİVASSPOR’UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ ÇAĞDAŞ ÇAVUŞ, İDDİALI AÇIKLAMALARDA BULUNDU. BAŞKAN, YÖNETİM, TEKNİK EKİP, FUTBOLCULAR VE TARAFTARLARLA BİRLİKTE BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE HAREKET EDECEKLERİNİ BELİRTEN ÇAVUŞ, KIRMIZI-BEYAZLI EKİBİ HAK ETTİĞİ NOKTAYA TAŞIMAK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPACAKLARINI SÖYLEDİ.