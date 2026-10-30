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Galatasaray erken golle öne geçti, Konyaspor cevap arıyor

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk 15 dakikası sona erdi; Galatasaray 1-0 önde gidiyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 20:31

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray erken golle öne geçti, Konyaspor cevap arıyor

Trendyol Süper Lig 10. hafta maç raporu

Trendyol Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası geride kalırken sarı-kırmızılılar sahadan 1-0 üstün ayrılıyor. Karşılaşma hâlen devam ediyor.

maçın ilk bölümünün ana hatları:

Başlangıç dakikalarında Galatasaray daha istekli bir görüntü sergiledi ve aradığı golü erken buldu. Konyaspor ise ev sahibi avantajını kullanarak dengeyi kurmaya çalışıyor; savunma düzenini koruyup hızlı ataklarla cevap arıyor. Her iki takımda da oyun içinde kısa süreli top hakimiyeti değişimleri göze çarpıyor.

maçın kalan bölümü için beklentiler:

İlerleyen dakikalarda Konyaspor'un eşitliği sağlamak için riskleri artırması muhtemel. Galatasaray ise erken avantajı koruyup kontra fırsatları değerlendirmeye çalışacak. Hakem durumu ve oyunun fiziksel temposu sonucu etkileyebilecek unsurlar arasında. Şu an için maç devam ediyor ve ilerleyen bölümlerde kimlikler daha net ortaya çıkacak.

TRENDYOL SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇINDA KONYASPOR SAHASINDA GALATASARAY İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN...

TRENDYOL SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇINDA KONYASPOR SAHASINDA GALATASARAY İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK 15 DAKİKASI GALATASARAY'IN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE GEÇİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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