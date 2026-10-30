Kadının kurucu iradesi masada: Türk Devletleri için Aile ve Kadın Konseyi'nin ilk adımı

Program ve ilk toplantı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Siyasette Kadın Olmak: Hikayelerimiz, Mücadelemiz ve Ortak Geleceğiz" programında konuştu. Göktaş, farklı yerlerden gelen kadınların bir araya geldiğini, dillerinin ezgisinin farklı olsa da anlattıkları hikayenin ortak olduğunu vurguladı.

Program kapsamında Aile ve Kadın Konseyi Yüksek Onur Kurulu ilk kez toplandı. Göktaş, bu toplantının uzun bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, konseyin kuruluş adımının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde meydana gelen daha geniş bir sürecin parçası olduğunu söyledi.

Konseyin hedefleri ve üç temel amaç:

Göktaş, Türk Devletleri Bakan Teşkilatı Aile ve Kadın Konseyi Kurucu Bakanlar Oturumu'nu gerçekleştirdiklerini belirterek, konseyin önceliklerini üç başlık halinde açıkladı: temsil (Türk dünyasının aile ve kadın gündeminde sesini yükseltmesi), güç birliği (üye ülkelerin tecrübelerinin bir araya gelerek etkisini artırması) ve ortak gelecek (ortak politikalarla gelecek inşasına katkı sağlanması).

Göktaş, bu yapıyla ülkelerdeki birikimlerin ortak bir hazineye dönüşeceğini ve dayanışmanın kalıcı, kurumsal iş birliğine evrileceğini söyledi.

Tarihsel vurgu ve politika öncelikleri:

Bakan Göktaş, tarihsel dayanağa atıf yaparak Orhun Kitabeleri'ndeki Iltiriş Kağan ile Ilbilge Hatun örneğini hatırlattı: "Bizim tarihimizde kadın, devletin kurucu iradesinde en başından beri vardır." Bu mirasın bugün siyaset zemininde daha da güçlendiğini ifade etti.

Göktaş, masada yer almanın sorumluluk getirdiğini, bu sorumluluğun eğitimden, çalışma hayatından ve karar alma süreçlerinden geçtiğini vurguladı. Her kadının doğru destekle daha ileriye uzanabileceğini, çocuğunun güvende olduğunu bilen ve ailesine vakit ayırırken işinden geri kalmayan bir kadının toplumda daha güçlü bir ses olacağını belirtti. Bu nedenle bakım hizmetlerini güçlendirmenin ve iş ile aile hayatını uyumlu hale getirmenin bir politika başlığından öte bir gereklilik olduğunu söyledi.

Bakan ayrıca Türkiye'nin 2025 yılını "Aile Yılı", 2026-2035 dönemini ise "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan ettiğini anımsatarak, bu on yılın en güçlü dayanağının kadınlar olduğunu kaydetti.

Göktaş, daha önce 2024'te İstanbul'da Bakanlığın öncülüğünde Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde düzenlenen 1. Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı'nda aile temasının gündeme alındığını, 2025'te Bakü'deki ikinci toplantıda kadın temasıyla tecrübelerin paylaşıldığını ve kurulan konseyin bu sürecin devamı olduğunu dile getirdi.

Programın devamı ve katılımcılar:

Konuşmanın ardından "Siyasette Kadın Olmak: Hikayelerimiz, Mücadelemiz ve Ortak Geleceğiz" konulu panel gerçekleştirildi. Panele AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi kapsamında Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve KKTC'den gelen kadın temsilciler katıldı.

Bakan Göktaş: "Bizim tarihimizde kadın, devletin kurucu iradesinde en başından beri vardır"