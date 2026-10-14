Atakent’te kanalizasyonda su seviyesi yükseldi

Atakent’te kanalizasyonda su seviyesinde artış
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası Küçükçekmece Atakent bölgesindeki kanalizasyonlarda su seviyesi yükseldi.
olay:
Yağışın etkisiyle kanalizasyon hatlarında yükselen su seviyesi, bölgedeki gözlemlere göre belirgin bir artış gösterdi.
gözlemler ve takip:
Durumla ilgili devam eden takip ve ölçümlere dair resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı; bölgedeki seviyenin yükselmesi, yağışın doğrudan etkisi olarak kayda geçti.
Atakent'te kanalizasyondaki su seviyesi yükseldi
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!