Dolar 49,3879 +0,04%
Euro 55,0066 -0,46%
Bist 12.165,96 -0,69%
Altın Gram 6.552,61 -1,21%
EUR/USD 1,1131 -0,65%
Brent Petrol 105,85 +0,15%
--°

Atakent’te kanalizasyonda su seviyesi yükseldi

İstanbul’da etkili sağanak yağışın ardından Küçükçekmece Atakent’te kanalizasyondaki su seviyesi yükseldi, artış gözlemlendi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Atakent’te kanalizasyonda su seviyesi yükseldi

Atakent’te kanalizasyonda su seviyesinde artış

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası Küçükçekmece Atakent bölgesindeki kanalizasyonlarda su seviyesi yükseldi.

olay:

Yağışın etkisiyle kanalizasyon hatlarında yükselen su seviyesi, bölgedeki gözlemlere göre belirgin bir artış gösterdi.

gözlemler ve takip:

Durumla ilgili devam eden takip ve ölçümlere dair resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı; bölgedeki seviyenin yükselmesi, yağışın doğrudan etkisi olarak kayda geçti.

Atakent&#039;te kanalizasyondaki su seviyesi yükseldi

Atakent'te kanalizasyondaki su seviyesi yükseldi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beylikdüzü'nde ani rüzgâr cam kapıyı vitrine çarptı
images

Elazığ’da devrilen hayvan yüklü tırda sürücü yaralandı, çok sayıda küçükbaş tele...
images

Arnavutköy'de sağanağa karşı 300 kişilik seferberlik 80 araçla 7/24 müdahale
images

Serdivan'da 3 milyonluk kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beylikdüzü'nde ani rüzgâr cam kapıyı vitrine çarptı

Esenyurt'ta 7/24 seferberlik: sağanak sonrası müdahale

Rektör Kuyrukluyıldız'dan hastanede tedavi gören öğrencilere moral ziyareti

TSE denetimleri 6 bin 607 standart dışı ithal ürünü ülkeye sokmadı

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın