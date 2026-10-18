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Atakent'te park halindeki araç alevlere teslim oldu

Samsun Atakent Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil dün akşam alev aldı; itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü, çıkış nedeni araştırılıyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Atakent'te park halindeki araç alevlere teslim oldu

Atakent Mahallesi'nde araç yangını:

Yangın, Atakum ilçesi Atakent Mahallesi 3103. Sokak'ta dün akşam meydana geldi. Park halindeki bir otomobil bir anda alev aldı ve çevredeki vatandaşlar durumu polis ile itfaiyeye bildirdi.

Müdahale ve durum değerlendirmesi:

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü.

Çıkış nedeninin araştırılması:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Samsun’da park halindeki otomobil alev alev yandı

Samsun’da park halindeki otomobil alev alev yandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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