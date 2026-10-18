Atakent'te park halindeki araç alevlere teslim oldu

Atakent Mahallesi'nde araç yangını:
Yangın, Atakum ilçesi Atakent Mahallesi 3103. Sokak'ta dün akşam meydana geldi. Park halindeki bir otomobil bir anda alev aldı ve çevredeki vatandaşlar durumu polis ile itfaiyeye bildirdi.
Müdahale ve durum değerlendirmesi:
İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü.
Çıkış nedeninin araştırılması:
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Samsun’da park halindeki otomobil alev alev yandı
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