Atakent'te park halindeki araç alevlere teslim oldu

Atakent Mahallesi'nde araç yangını:

Yangın, Atakum ilçesi Atakent Mahallesi 3103. Sokak'ta dün akşam meydana geldi. Park halindeki bir otomobil bir anda alev aldı ve çevredeki vatandaşlar durumu polis ile itfaiyeye bildirdi.

Müdahale ve durum değerlendirmesi:

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü.

Çıkış nedeninin araştırılması:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Samsun’da park halindeki otomobil alev alev yandı