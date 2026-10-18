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Yenişehir'de devrilen kum yüklü kamyon çevreye kum saçtı

Batman'ın Yenişehir Mahallesi'nde sabah saatlerinde kum yüklü kamyon devrildi, sürücü hafif yaralandı; kum etrafa saçıldı, jandarma inceleme başlattı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yenişehir'de devrilen kum yüklü kamyon çevreye kum saçtı

Kazanın gelişimi

Sabah saatlerinde Batman merkezine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde seyir halindeki kum yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Kazanın ardından kamyon kasasındaki kumlar toprak zemine ve çevreye saçıldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri kısa sürede sevk edildi.

Yaralanma ve müdahale:

Kazada araç sürücüsü hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik ve inceleme:

Jandarma ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak çevreyi kontrol altına aldı ve olayla ilgili inceleme başlattı.

BATMAN MERKEZDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KUM YÜKLÜ KAMYON...

BATMAN MERKEZDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KUM YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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