Yenişehir'de devrilen kum yüklü kamyon çevreye kum saçtı

Kazanın gelişimi
Sabah saatlerinde Batman merkezine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde seyir halindeki kum yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.
Kazanın ardından kamyon kasasındaki kumlar toprak zemine ve çevreye saçıldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri kısa sürede sevk edildi.
Yaralanma ve müdahale:
Kazada araç sürücüsü hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Güvenlik ve inceleme:
Jandarma ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak çevreyi kontrol altına aldı ve olayla ilgili inceleme başlattı.
BATMAN MERKEZDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KUM YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ.
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