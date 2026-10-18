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Kardeşlik köprüsü 19. buluşması: Batman'da birlik ve Gazze için çağrı

Batman'da 19. Kardeşlik Köprüsü programı düzenlendi; 15 ilden 50 din adamı kardeşlik, terörsüz Türkiye ve Gazze için dayanışma çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kardeşlik köprüsü 19. buluşması: Batman'da birlik ve Gazze için çağrı

Programın yapısı ve katılımcılar:

MEDAV, DİN-BİR-DER ve Trabzon Kur’an Kursları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Kardeşlik Köprüsü programının 19’uncusu, Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Programa 15 ilden 50 din adamı ve kanaat önderi katıldı. Açılış konuşmasını Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu Sözcüsü Mehmet Latif Kaya yaptı.

Gündem: Türk-Kürt kardeşliği ve terörsüz Türkiye:

Toplantıda ön plana çıkan konular arasında Türk-Kürt kardeşliği ve Terörsüz Türkiye süreci vardı. DİN-BİR-DER Genel Başkanı Muhittin Yıldırım konuşmasında Gazze başta olmak üzere İslam dünyasında dayanışmanın güçlendirilmesi çağrısında bulundu ve şu sözlere yer verdi: "Gazze bizim kardeşimizdir. Gazze kan ağlıyor. Gazze’nin kurtulması için ümmetin bir olması gerekiyor. Kardeşlik köprüleri inşa etmemiz gerekiyor".

Batman medreselerinden Abdulkerim Tanrıkulu ise Terörsüz Türkiye sürecinin önemine değinerek toplumsal birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Kardeşliğin günlük hayata yansıması:

MEDAV Genel Başkanı M. Tayyip Elçi programda kardeşliğin sadece söylemde kalmaması gerektiğini belirtti. Elçi'nin sözleri şöyleydi: "Rabbim bizleri kardeş ilan etmiştir ama kardeşliğin gerekleri var. Onları yerine getirmemiz gerekiyor. Kardeş kardeşe düşmanlık etmez. O yüzden kardeşliği zedeleyecek her şeyden uzak durulması gerekiyor".

Program, konuşmalarda öne çıkan kardeşlik, dayanışma ve toplumsal birlik mesajlarının ardından sona erdi.

KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ PROGRAMININ 19’UNCUSU, BATMAN DÜŞÜNCE VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ PLATFORMUNUN EV...

KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ PROGRAMININ 19’UNCUSU, BATMAN DÜŞÜNCE VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ PLATFORMUNUN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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