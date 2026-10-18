Kentsel dönüşüm adımı: Küçükçekmece'de çatlaklar binayı boşalttı, zabıta nöbette

Küçükçekmece İnönü Mahallesi 3. Güneş Sokak'ta bulunan 14 daireli bir apartmanda, banyodaki fayansların çatlaması ve binadan gelen seslerin duyulması üzerine tedbir amaçlı tahliye kararı alındı. Olayın ardından binanın giriş çıkışları belediye ekiplerince kapatılarak mühürlendi.

tahliye ve mühürleme süreci:

Belediye ekipleri, olası bir tehlikeyi önlemek için binaya girişleri engelledi. Binanın önünde görevli olarak bulunan zabıta ekipleri nöbet tutuyor; böylece yetkisiz kişilerin yapıya girmesi önleniyor. Alınan önlemin, yapının mevcut durumunu koruma ve vatandaş güvenliğini sağlama amaçlı olduğu belirtildi.

mahallelinin endişesi ve gözlemleri:

Mahalle sakinleri, binada daha önce de derin çatlaklar bulunduğunu ve yapının sokakta eğik durduğunu ifade etti. Komşulardan Sedat Kırım, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bina sokağımızda uzun süredir tehlike arz ediyordu. Dünde boşaltılmış, çokta iyi bir karar verilmiş. Hatta yandaki binanın yıkımına başlanınca biz kendi aramızda ‘Bu binada yıkılacak herhalde’ diyorduk. Bina zaten eğikti. Yan taraftaki bina yıkılınca daha fazla yana doğru eğildi. Eve geldiğimizde de polisin sokağı kapattığını gördük. Bina boşaltılmış durumda ve zabıta ekipleri nöbet tutuyor. Zaten daha önce de derin çatlaklar vardı. Dünde çatlama sesleri gelmiş. Belediye iyi ki mühürlemiş."

ileriki adımlar:

Yetkililer, binayla ilgili teknik inceleme çalışmaları ile kentsel dönüşüm sürecine yönelik işlemlerin başlatılmasının beklendiğini bildirdi. Yapılacak uzman değerlendirmeleri, yapının korunması veya yasal süreçlerle dönüşümün uygulanmasına ışık tutacak. Bu aşamada vatandaş güvenliği öncelikli tutuluyor ve güvenlik önlemleri sürdürülecek.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE TAHLİYE EDİLEN BİNA MÜHÜRLENDİ