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Sel suları Şile Kumbaba'da ev ve villaları bastı

İstanbul'daki şiddetli yağış sonrası Şile Kumbaba Mahallesi'nde derenin taşması yolları ve çok sayıda evi su altında bıraktı; vatandaşlar kalıcı önlem istiyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sel suları Şile Kumbaba'da ev ve villaları bastı

Taşkının etkisi ve ulaşıma alınan önlemler:

İstanbul'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış, Şile Kumbaba Mahallesi'nde derenin taşmasına yol açtı. Taşkın sonucu mahalle içindeki bazı yollar ve güzergahlar su altında kaldı, emniyet ekipleri güvenlik gerekçesiyle belirli noktaları şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı.

Bölgede oluşan su baskını, evlerin ve villaların zemin katlarına kadar ulaştı; hasar gören yerler havadan görüntülendi. Mahalle sakinleri, hem günlük yaşamın aksadığını hem de eşyalarında ciddi zarar oluştuğunu bildiriyor.

Mağdurların anlattıkları:

Serpil Akkurt yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı: "Böyle bir şey yaşamak çok kötü. Gece resmen ümidimizi kestik, öleceğiz diye düşündük. Burası dere değil, deniz gibiydi. Herkes çok korktu." Akkurt, evinin çamur ve pislik içinde kaldığını, daha önce de benzer olaylar yaşandığını belirterek yetkililerden acil önlem istedi. 57 yaşındayım ifadesiyle o geceki korkuyu vurguladı ve komşularıyla birlikte çocukların da çok etkilendiğini söyledi.

Diğer bir mağdur Mertcan Kaplan ise "Bütün emeklerimiz, eşyalarımız, her şeyimiz gitti. İnşallah toparlayacağız" diyerek çaresizlik dile getirdi. Kaplan, gece saatlerinde evi terk etmek zorunda kaldığını, suyun beline kadar yükseldiğini ve itfaiyeden yardım istediğini belirtti.

Gelecek için talepler ve belirsizlik:

Vatandaşlar, son yağışların ardından benzer taşkınların tekrarlanmasından yakınarak, derenin ıslahı, taşkın koruma önlemleri ve altyapı iyileştirmeleri gibi kalıcı çözümler talep ediyor. Mahalleliler, iki gün öncesinde de benzer bir tehlike yaşandığını ve alınacak önlemlerin artık gecikmemesini istiyor.

Olayın ardından bölgedeki yetkililerin sahaya inmesi ve hasar tespiti yapması bekleniyor; vatandaşlar hem can güvenliği hem de maddi kayıpların telafisi için hızlı adımlar atılmasını talep ediyor.

ŞİLE’DE DERE TAŞTI, EV VE VİLLALARI SU BASTI

ŞİLE’DE DERE TAŞTI, EV VE VİLLALARI SU BASTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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