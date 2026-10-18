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Cide'de haber alınamayan 60 yaşındaki kişinin evinde cansız bedeni bulundu

Cide'de dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki Mesut Yıldırım, yapılan müdahale sonucu evinde ölü bulundu; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Cide'de haber alınamayan 60 yaşındaki kişinin evinde cansız bedeni bulundu

olayın gelişimi:

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, dün akşam saatlerinden itibaren yakınlarının kendisinden haber alamadığı 60 yaşındaki Mesut Yıldırım için sabah saatlerinde yakınları 112'yi aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kapıyı açarak içeri girmesiyle Yıldırım'ın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmelerin ardından cenaze, gerekli adli işlem ve tıbbi inceleme için morga kaldırıldı.

soruşturma ve izlenecek süreç:

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yapılan ilk çalışmaların ardından kesin ölüm sebebinin, adli tıp ve soruşturma sonuçlarıyla netleşeceği öğrenildi. Olayla ilgili bilgi veren yetkililer, sürecin titizlikle yürütüleceğini bildirdi.

Yakın çevrenin ihbarı üzerine müdahale gerçekleştirildiği ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Yetkililer, soruşturma tamamlanana kadar ek bilgi verilmeyeceğini kaydetti.

CİDE İLÇESİNDE YAKINLARININ KENDİSİNDEN HABER ALAMADIĞI 60 YAŞINDAKİ VATANDAŞ, EVİNDE ÖLÜ...

CİDE İLÇESİNDE YAKINLARININ KENDİSİNDEN HABER ALAMADIĞI 60 YAŞINDAKİ VATANDAŞ, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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