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Antalya iş dünyası yeni dönemi sandıkta belirliyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde yaklaşık 30 bin yetkili üyenin oy kullanması bekleniyor; 49 meslek grubundan 297 komite üyesi ve 124 meclis üyesi belirlenecek.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 11:41

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Antalya iş dünyası yeni dönemi sandıkta belirliyor

Antalya iş dünyası yeni dönemi sandıkta belirliyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) için düzenlenen üyelik seçimleri ANFAŞ Fuar Merkezi'nde başladı. Oda seçimlerinde, yetki belgesi alan yaklaşık 30 bin üyenin oy kullanması bekleniyor. Seçimlerin ilk aşamasında 49 meslek grubunda toplam 297 meslek komitesi üyesi ve 124 meclis üyesi seçilecek.

Sandık başı ve katılım beklentileri:

Yaklaşık 70 bin kayıtlı üyesi bulunan ATSO'da seçimler, yeni dönem temsilcilerinin ve meslek komitelerinin belirlenmesi açısından yakından izleniyor. Oy verme işlemleri sabah saat 09.30'da başladı ve aday listeleri ile ekipler fuar merkezinde stantlarını kurdu. Yetki belgesi ile oy kullanma hakkı olan üyelerin yoğun katılımı, seçimin meşruiyeti ve odanın gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin beklentileri şekillendirecek.

açıklamalar ve adaylar:

Seçimde dört başkan adayı yarışıyor: Davut Çetin (kırmızı liste), Berkay Bahar (mavi liste), Hatice Öz (turuncu liste) ve Reşat Güney (beyaz liste). Sabah erken saatlerde sandığa gelen adaylar ve ekipleri, üyeleri karşıladı. Oy kullanan adaylar seçimlerin huzurlu ve verimli geçmesini dileyerek, Antalya iş dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu. Hatice Öz, "Değişimin seçimi olacak, Antalya iş dünyasına hayırlı olsun" derken, Davut Çetin "Çok emek verdik; 4-4 buçuk aydır çalışıyoruz. Tüm adaylara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Berkay Bahar da "Hayırlı uğurlu olsun" temennisinde bulundu.

Seçim sürecinin ilerleyen saatlerinde sandık çıkış sonuçları ve hangi adayların listelerinin öne çıktığı merak edilecek. Odaya seçilecek yeni meslek komitesi ve meclis üyeleri, Antalya ticaretinin önceliklerini ve temsil mekanizmalarını doğrudan etkileyecek kararları alacak. Bu nedenle hem üyelerin katılım oranı hem de seçilecek temsilcilerin öncelikleri oda yönetiminin yol haritasında belirleyici olacak.

HATİCE ÖZ

HATİCE ÖZ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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