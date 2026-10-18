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Atakent'te park halindeki otomobil aniden alev aldı

Samsun Atakum'da park halindeki otomobil dün akşam Atakent 3103. Sokak'ta alev aldı; itfaiye müdahale etti, yangın söndürüldü ve çıkış nedeni araştırılıyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 10:41

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Atakent'te park halindeki otomobil aniden alev aldı

olayın meydana geldiği yer:

Samsun'un Atakum ilçesi Atakent Mahallesi 3103. Sokak'ta dün akşam park halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Olay, çevredeki vatandaşların dikkatiyle fark edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede büyümesi, çevrede kısa süreli tedirginliğe yol açtı.

müdahale süreci:

Olay yerine ulaşan Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve aracı söndürdü. Müdahale sırasında can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

soruşturma ve inceleme:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının nedenine ilişkin tespitlerin ardından açıklama yapacağını bildirdi.

SAMSUN’DA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

SAMSUN’DA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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