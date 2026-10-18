Atakent'te park halindeki otomobil aniden alev aldı

olayın meydana geldiği yer:

Samsun'un Atakum ilçesi Atakent Mahallesi 3103. Sokak'ta dün akşam park halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Olay, çevredeki vatandaşların dikkatiyle fark edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede büyümesi, çevrede kısa süreli tedirginliğe yol açtı.

müdahale süreci:

Olay yerine ulaşan Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve aracı söndürdü. Müdahale sırasında can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

soruşturma ve inceleme:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının nedenine ilişkin tespitlerin ardından açıklama yapacağını bildirdi.

SAMSUN’DA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI