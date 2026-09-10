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Atakum'da arkadan çarpma sonucu minibüste dört kişi yaralandı

Atakum'da bir otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu sürücüler dahil dört kişi yaralandı; yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Atakum'da arkadan çarpma sonucu minibüste dört kişi yaralandı

kaza ayrıntıları:

Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Yunus Emre Koruz idaresindeki 55 ASH 949 plakalı otomobil, Sefa Özkan yönetimindeki 55 M 4818 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile birlikte toplam dört kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar sağlık kuruluşlarına götürüldü.

yaralıların durumu:

Kazazedelerin sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi yetkililerce henüz paylaşılmadı; ilk müdahaleler olay yerinde yapıldıktan sonra hastanelere sevk gerçekleştirildi.

soruşturma ve inceleme:

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedenine ilişkin bulguların tespiti için çalışmalar sürdürülüyor.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE OTOMOBİLİN MİNİBÜSE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU 4 KİŞİ...

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE OTOMOBİLİN MİNİBÜSE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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