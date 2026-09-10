Atakum'da arkadan çarpma sonucu minibüste dört kişi yaralandı

kaza ayrıntıları:
Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Yunus Emre Koruz idaresindeki 55 ASH 949 plakalı otomobil, Sefa Özkan yönetimindeki 55 M 4818 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Kazada her iki aracın sürücüsü ile birlikte toplam dört kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar sağlık kuruluşlarına götürüldü.
yaralıların durumu:
Kazazedelerin sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi yetkililerce henüz paylaşılmadı; ilk müdahaleler olay yerinde yapıldıktan sonra hastanelere sevk gerçekleştirildi.
soruşturma ve inceleme:
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedenine ilişkin bulguların tespiti için çalışmalar sürdürülüyor.
SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE OTOMOBİLİN MİNİBÜSE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.
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