Tersanede çıkan yangın Qingdao'da kuru yük gemisinde 25 kişi yaşamını yitirdi

Tersanede yangın: Qingdao'da onarım gören gemide can kaybı

Çin'in doğusundaki Qingdao kentinde yer alan Qingdao Beihai tersanesinde onarım gören bir kuru yük gemisinde çıkan yangın sonucu 25 kişi hayatını kaybetti. Olay, tersanede yürütülen onarım ve denetim çalışmaları sırasında, yerel saatle 11.15 civarında başladı.

olay ve müdahale:

Gemi personeli ve tersane çalışanlarının toplam sayısı 42 olarak bildirildi. Bu kişilerden 12 kişi tahliye edilirken, 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yerel itfaiye ve kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle yangın öğleden sonra söndürüldü.

gemi ve tersane bilgileri:

Yangına karışan gemi, Ocean Melody adlı, 20 yaşında bir kuru yük gemisi olarak kayıtlarda yer alıyor. LSEG gemi takip verilerine göre gemi Liberya bayraklı ve yönetimi Yuyangkunpeng Shanghai Shp Mgm tarafından yürütülüyor; kayıtlı sahibi ise Huili Shipping Co Ltd olarak listelenmiş. Verilere göre gemi 31 Ağustos tarihinde Qingdao tersanesine geldi.

Tersane, dünyanın en büyük gemi inşa şirketlerinden biri olan Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi (CSSC) tarafından kontrol ediliyor. CSSC'nin Qingdao biriminin internet sitesinde yer alan 2022 tarihli işe alım ilanında tersanenin yıllık 3 milyon tonluk gemi inşa kapasitesine sahip olduğu ve yılda 212 gemiyi onarabileceği belirtiliyordu.

Yetkililerin yapacağı açıklamalar ve soruşturmaya ilişkin bilgiler henüz duyurulmadı; olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Çin'in Qingdao kentindeki bir tersanede onarım gören yabancı kargo gemisinde çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybetti.