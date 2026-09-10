Prag ziyaretinin ardından Çekya'ya: İsrail'e Gazze'deki katliamı durdurma çağrısı

Prag temasları ve görüşmeler:

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve heyeti, 8 Eylül'de başlayan Prag ziyaretinde Çekya'nın üst düzey siyasetçileriyle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. İlk gün, Çekya Birinci Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek, Senato Dış İlişkiler, Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Pavel Fischer ve Senato Başkanvekili Jiri Oberfalzer ile bir araya gelindi.

Heyet ikinci gün Senato AB İşleri Komisyonu ile çalışma toplantısı yaptı, Türkiye-Çekya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Tomaş Kohoutek tarafından verilen akşam yemeğine katıldı ve Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nu ziyaret ederek çalışmaların işleyişini yerinde takip etti. Ziyaretin son gününde ise Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Radek Vondracek ile görüşmeler gerçekleştirildi.

parlamenter diplomasi ve iş birliğinin güçlendirilmesi:

Oktay, görüşmelerin son derece verimli ve yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirterek, iki ülke arasındaki parlamenter ilişkilerin hızla güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. İlk Ankara ziyaretinin ardından üç ay içinde Prag'da ikinci bir toplantı düzenlediklerini ve bu sürecin hızlı devamı için üçüncüsünün Ankara'da yapılmasının planlandığını söyledi.

Görüşmelerde parlamentolar arası temasların artırılması, yasama ve yürütme düzeyinde yatırımcıların önünün açılması, savunma sanayii iş birlikleri ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi öne çıkan başlıklardı. Oktay, iki ülke parlamenterlerinin yatırım ve ticaretin önünü açacak kararları destekleme konusunda ortak kanaat oluştuğunu aktardı.

Türkiye-AB ilişkileri, Schengen ve ekonomik gündem:

Oktay, Çekya ile yapılan temaslarda Türkiye-AB ilişkileri ve Schengen çerçevesinde verilebilecek katkılar konusunun detaylı biçimde ele alındığını belirtti. AB ile ilişkilerin teknik meselelerin ötesine taşınarak yapısal bir dönüşümle ele alınması gerektiğini ifade etti ve AB'ye yönelik "samimiyseniz, buyurun fasılları açalım" çağrısını yineledi.

Ayrıca 'Made in EU' uygulamalarına ilişkin endüstriyel hızlandırma talebini dile getirdiklerini belirten Oktay, Türkiye'de üretilen ürünlerin AB pazarlarında eşit şekilde yer alabilmesi için destek istediklerini söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 7,5 milyar dolar