Dört günlük çabayla Aksu yangını kontrol altına alındı

Aksu ilçesindeki yangın kontrole alındı

Antalya’nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi’nde 7 Eylül saat 16.25’te başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle önce Yeşilkaraman Mahallesi’ne sıçradı ve ardından Kepez ilçesindeki bazı mahalleleri de tehdit etti. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale sonucunda yangın, dört gün sonra kontrol altına alındı.

Müdahale ve destek ekipleri:

Yangına yalnızca Antalya ekipleri değil; Burdur, Isparta, İzmir, Konya ve Karaman illerinden gelen takımlar da destek verdi. Müdahalede toplam bin 307 personel, 183 arazöz, 93 iş makinesi, 211 diğer araç ve 10’un üzerinde hava aracı görev aldı. Bu çok illi koordinasyon, söndürme çalışmalarının hızla ilerlemesinde belirleyici oldu.

Tahliye ve soğutma çalışmaları:

Yangın nedeniyle Aksu ve Kepez ilçelerindeki 3 mahallede bulunan 254 hane boşaltıldı, toplam 720 kişi AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgelere tahliye edildi. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor; ekipler alevlerin tekrar alevlenmesini önlemek için kara ve hava araçlarıyla izleme ve müdahaleyi sürdürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, yetkililer soğutma ve güvenlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölge için hasar tespit çalışması başlatılacağını duyurdu.

ANTALYA'NIN AKSU İLÇESİNDE 7 EYLÜL'DE BAŞLAYAN ORMAN YANGINI, EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN 4 GÜN SÜREN YOĞUN MÜDAHALESİNİN ARDINDAN KONTROL ALTINA ALINDI.