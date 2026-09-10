Çanakkale kıyılarında iki ilçede operasyon: 7 organizatör ve 115 kaçak göçmen yakalandı

Operasyon detayları:
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince 7-8 Eylül tarihlerinde Ayvacık ve Gelibolu ilçelerinde kaçak göçmen operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyon çerçevesinde 7 organizatör ile 115 kaçak göçmen yakalandı.
Gözaltı ve adli süreç:
Emniyetteki işlemlerinin ardından yakalanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemece 5 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
ÇANAKKALE'DE EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONUNDA 7 ORGANİZTÖR VE 115 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
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