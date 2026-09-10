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Çanakkale kıyılarında iki ilçede operasyon: 7 organizatör ve 115 kaçak göçmen yakalandı

7-8 Eylül'de Ayvacık ve Gelibolu'da düzenlenen operasyonda 7 organizatör ile 115 kaçak göçmen yakalandı; 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 16:52

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çanakkale kıyılarında iki ilçede operasyon: 7 organizatör ve 115 kaçak göçmen yakalandı

Operasyon detayları:

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince 7-8 Eylül tarihlerinde Ayvacık ve Gelibolu ilçelerinde kaçak göçmen operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon çerçevesinde 7 organizatör ile 115 kaçak göçmen yakalandı.

Gözaltı ve adli süreç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından yakalanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemece 5 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

ÇANAKKALE&#039;DE EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONUNDA 7 ORGANİZTÖR VE 115...

ÇANAKKALE'DE EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONUNDA 7 ORGANİZTÖR VE 115 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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