Bolu'da Süreyya Sokak'ta çarpışma: motosiklet sürücüsü ile yolcusu hafif yaralandı

Kaza yerinde yaşananlar:

Edinilen bilgilere göre kaza, Bolu Aktaş Mahallesi Süreyya Sokakta meydana geldi. Süreyya Sokak'ta seyir halinde olan 61 AKT 212 plakalı motosikleti yöneten M.A. ile Seyit Efendi Sokak'tan gelen 34 SM 0776 plakalı otomobilin sürücüsü H.A. çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.A. ile motosikletteki yolcu yere savrularak hafif şekilde yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ambulansta ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, tedavinin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde delil toplama ile ifade çalışmalarına başladı.

BOLU'DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ İLE YOLCUSU HAFİF YARALANDI.