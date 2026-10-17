Narkotik destekli aramada araç içinde 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

Operasyon ve arama:
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda şüpheli bir araca yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, bir kutuya zulalanmış halde 1 kilo metamfetamin bulundu.
Delil tespiti ve yöntem:
Arama sırasında hassas burunlu narkotik köpekleri kullanıldı; köpeklerin tespitiyle gerçekleştirilen inceleme neticesinde uyuşturucunun araç içinde saklandığı belirlendi. Ele geçirilen madde muhafaza altına alındı.
Gözaltılar ve yasal süreç:
Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yasal işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.
GAZİANTEP'TE BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMALARDA 1 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!