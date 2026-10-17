Narkotik destekli aramada araç içinde 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

Operasyon ve arama:

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda şüpheli bir araca yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, bir kutuya zulalanmış halde 1 kilo metamfetamin bulundu.

Delil tespiti ve yöntem:

Arama sırasında hassas burunlu narkotik köpekleri kullanıldı; köpeklerin tespitiyle gerçekleştirilen inceleme neticesinde uyuşturucunun araç içinde saklandığı belirlendi. Ele geçirilen madde muhafaza altına alındı.

Gözaltılar ve yasal süreç:

Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yasal işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

GAZİANTEP'TE BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMALARDA 1 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.