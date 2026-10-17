Adıyaman'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da Sümerevler Mahallesi Karayolları Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, kazada Mustafa Enes G. idaresindeki 02 AEJ 907 plakalı motosiklet ile Zeynal Abidin A. yönetimindeki 02 AGM 881 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mustafa Enes G. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

tedavi ve soruşturma:

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazıyla ilgili inceleme başlattı ve olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.