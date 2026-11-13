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Atakum'da minikler deprem bilinciyle tanıştı

Atakum Belediyesi ile Samsun İl AFAD iş birliğiyle düzenlenen eğitimde çocuklara çök-kapan-tutun ve depremde güvenli davranışlar uygulamalı gösterildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Atakum'da minikler deprem bilinciyle tanıştı

Atakum'da afet farkındalık eğitimi

Atakum Belediyesi ile Samsun il AFAD Müdürlüğü iş birliğiyle, "Afet Farkındalık Günü" kapsamında ilçedeki okullarda çocuklara yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi. Amaç, erken yaşta afet bilinci oluşturmak ve deprem gibi afetlere karşı temel davranış biçimlerini kazandırmaktı.

Uygulamalı eğitim ve hedef kitle:

Hafta boyunca anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere hem deprem öncesinde hem de deprem sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı. Eğitimlerde özellikle çök-kapan-tutun tekniğinin uygulamalı gösterimine ağırlık verildi; öğrenciler belediyenin Afet İşleri ve Risk Yönetim Müdürlüğü ekipleri ile AFAD eğitmenleri eşliğinde adım adım uygulamalar yaptı.

Belediyenin vurgusu:

Afet İşleri ve Risk Yönetim Müdürü Neslihan Tiryaki vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarına ara verilmeden devam edeceklerini belirterek, "Hepimizin bildiği gibi afetler hayatımızın bir gerçeğidir. Önemli olan bu gerçeğin farkında olmak ve karşılaşabileceğimiz durumlara karşı hazırlı olabilmektir. Bunun yolu da, küçük yaşlardan itibaren doğru bilgi edinmekten ve doğru davranışları öğrenmekten geçiyor. Çünkü afet bilinci sadece yetişkinlerin değil, çocuklarımızın da kazanması gereken çok önemli bir farkındalıktır. Eğitim programıyla çocuklarımızın bu bilgileri erken yaşta öğrenmelerini, korkuyla değil bilinçle hareket etmelerini ve güvenli yaşam alışkanlıkları kazanmalarını sağlıyoruz" dedi.

Eğitimler, çocukların afet anında kendi güvenliklerini sağlayabilecek pratik beceriler edinmelerine odaklandı ve ilgili kurumlar benzer çalışmaların ilçede devam edeceğini bildirdi.

ATAKUM İLÇESİNDE “AFET FARKINDALIK GÜNÜ” KAPSAMINDA ÇOCUKLARA AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ...

ATAKUM İLÇESİNDE “AFET FARKINDALIK GÜNÜ” KAPSAMINDA ÇOCUKLARA AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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