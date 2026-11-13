Antalya EXPO yeşil alandaki camide cuma namazı yoğun katıldı

namazın akışı ve cemaatin durumu:

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) programları kapsamında, Antalya EXPO Yeşil Alan içindeki Anadolu Karanfili Camiinde cuma namazı yoğun katılımla kılındı. Cami kısa sürede dolunca içeride yer bulamayanlar avlu ve çim alanlarda saf tutmak zorunda kaldı.

Bazı vatandaşlar dışarıda namaz kılabilmek için ceket, palto, naylon ve karton serdi. Engelli vatandaşlar da namaza katıldı ve ön saflarda yer aldıkları görüldü. Ayrıca yabancı turistlerin de cemaat arasında bulunduğu dikkat çekti.

hutbe, erişilebilirlik ve katılımcılar:

İmam hutbesini Türkçe ve İngilizce olarak verdi. İşitme engelli vatandaşların hutbeyi takip edebilmesi için işaret dili tercümanı da görev yaptı. Hutbede imam ayrıca dijital dönüşüme değinerek şunları söyledi: "Dijitalleşmede değişimler ve gelişimler, sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmeyi ,dijital dünyada da edebi, mahremiyeti ve doğruluğu gözetmeyi bizlere vazife kılmaktadır".

Cuma namazına COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Katılımcılar arasında farklı yaş gruplarından ve farklı kökenlerden kişiler yer aldı; cemaatin kalabalığı ibadet alanının yoğun kullanımını ortaya koydu.

tören sonrası uygulamalar:

Namazın ardından katılımcılara lokum ve su ikram edildi. Yerel organizasyonun sunduğu bu ikramlar, kalabalığın düzenli bir şekilde dağılmasına katkı sağladı. Katılımcılar genel olarak organizasyonun düzeni ve ibadet ortamının uygunluğuna olumlu görüş bildirdi; bazı vatandaşlar dış mekan düzeninin de ibadet için uygun olduğunu belirtti.

Toplantı ve ibadetlerin erişilebilirliği, çok dilli sunumlar ve engellilere yönelik tercüme desteği, COP31 dönemindeki hizmetlerin çeşitliliğini gösterdi ve alandaki katılımın kapsayıcı olduğuna işaret etti.

ANTALYA EXPO YEŞİL ALAN'DA BULUNAN ANADOLU KARANFİLİ CAMİİ'NDE CUMA NAMAZI YOĞUN KATILIMLA KILINDI.