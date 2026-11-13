Hızır Bey Yurdu'nda yangın güvenliği güçlendirildi: öğrenci ve personele eğitim ve tatbikat

Programın amacı:

Eskişehir'deki Hızır Bey Yurdu'nda düzenlenen etkinlikte, İtfaiye Daire Başkanlığı eğitmenleri yurtta kalan öğrenci ve personele yangın güvenliği konusunda bilgi aktardı. Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eskişehir İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi ve katılımcıların farkındalığını artırmayı hedefledi.

Eğitimin içeriği:

Eğitim oturumunda teorik bilgilendirme yapıldı ve yangın güvenliği ile ilgili temel noktalar paylaşıldı. Eğiticiler, öğrenci ve personele yönelik açıklamalarla risklerin azaltılmasına yönelik bilinçlendirme sağladı.

Tatbikat uygulaması:

Teorik eğitimin ardından yurtta uygulamalı bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında verilen bilgilerin uygulamaya geçirilmesi hedeflendi ve katılımcıların süreci takip etmesi sağlanarak pratik hazırlık güçlendirildi.

ESKİŞEHİR’DEKİ HIZIR BEY YURDU’NDA KALAN ÖĞRENCİLERE VE GÖREVLİ PERSONELE YÖNELİK İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN TEMEL YANGIN EĞİTİMİ VERİLEREK, ARDINDAN TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ.