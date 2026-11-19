Atakum'da uyuşturucu operasyonu

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin Atakum ilçesinde düzenlediği operasyonda, bir ikamette arama yapıldı ve 2 bin 132 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan S.Ö. (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

arama ve ele geçenler:

Ekiplerin S.Ö.’nün ikametinde yaptığı aramada bulunan maddelerin tamamı narkotik birimlerince kayıt altına alındı. Ele geçirilen ürünlerin miktarı ve türü, soruşturmanın merkezinde yer aldı ve delil olarak dosyaya eklendi.

yargılama ve tutuklama:

S.Ö., uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla Samsun Adliyesi'ne çıkarıldı. Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. Olayla ilgili soruşturma ve delil incelemeleri polis tarafından devam ediyor.

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