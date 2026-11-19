Bayrampaşa'da çöp kamyonunun çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya çöp kamyonunun çarpmasıyla hayatını kaybetti. Olay, saat 11.00 sıralarında İsmetpaşa Caddesi'nde gerçekleşti.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre, 49 yaşındaki Harun Arslan karşıya geçmeye çalışırken, Bayrampaşa Belediyesi'ne ait çöp kamyonu ile çarpıştı. Arslan çarpmanın etkisiyle yere düşerek aracın altında kaldı; olay yerindekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Arslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Soruşturma ve tanık ifadeleri:

Kazanın ardından çöp kamyonu sürücüsü gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yanında bulunan tanık Kenan Şahan, İsmetpaşa Parkı'ndan ayrıldıktan sonra Bakırköy Adliyesi'ne gitmek üzere yola çıktıklarını, kendisinin araçların yanından daha önce geçtiğini belirtti. Kazada Arslan'ın kamyonun kör noktasında kaldığı yönünde ifadeler yer aldı.

Emniyet ekipleri ve savcılık tarafından yürütülen soruşturma sürüyor; olayın kesin nedenleri detaylı inceleme sonucunda belirlenecek.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA’DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN 49 YAŞINDAKİ HARUN ARSLAN, ÇÖP KAMYONUNUN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ. KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI.