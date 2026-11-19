Ziyaret ve bağlam:

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 2007 yılında Mardin’in Kızıltepe ilçesinde vatani görevini yerine getirirken şehit düşen Nihat Kaplan’ın ailesini evinde ziyaret etti. Ziyarette şehidin anne ve babası Zehra Kaplan ile Ali Kaplan ile bir araya gelindi.

görüşmenin ayrıntıları:

Ziyarette Vali Sözer’e, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan da eşlik etti. Aileyle yakından ilgilenen Vali, bir süre sohbet ederek şehit yakınlarının talep ve ihtiyaçlarını dinledi ve notlar aldı.

vali sözer'in mesajı:

Vali Sözer, şehit ailelerinin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayarak, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri her zaman başımızın tacıdır. Devletimiz tüm imkânlarıyla şehit ailelerimizin yanında olmaya devam edecektir," dedi. Sözer ayrıca şehit Nihat Kaplan’ı rahmet ve minnetle anıp ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

VALİ SÖZER, ŞEHİT AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMADI