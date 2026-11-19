Olayın gelişimi:

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Tokat'ın Erbaa ilçesi Koçak köyünde meydana geldi. İddiaya göre T.F.B., kız arkadaşı E.A. ile kendisine ait 05 AAL 667 plakalı araç içinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü ve söz konusu araç, arka taraftan 19 AAL 096 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın ardından araçtan inen Y.A., tartışma sırasında T.F.B. tarafından darp edildi. Olayı gören çevredekilerden biri olan Hami Benli, iddialara göre tarafları ayırmak için müdahale etti.

Sağlık durumu ve müdahaleler:

Müdahale sırasında fenalaşan Hami Benli, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Benli, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Olayta darp edildiği belirtilen E.A. de ambulansla aynı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor:

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanan T.F.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari süreç başlatılmış olup, jandarma ekiplerinin yürüttüğü tahkikat sürüyor. Yetkililer incelemenin ardından olayın seyrini ve olası sorumlulukları netleştireceklerini bildirdi.

TOKAT'TA KAVGADA TARAFLARI AYIRMAYA ÇALIŞAN HAMİ BENLİ KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ.