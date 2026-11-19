Kafr Kasım'da araçla yaralanma iddiası

İsrail’in merkezindeki Arap kenti Kafr Kasım’da dün akşam meydana geldiği belirtilen olayda, bir İsrailli yerleşimcinin aracını farklı noktalarda Filistinlilere sürdüğü ve toplam 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar arasında 4 kadının bulunduğu, bazı hastaların durumunun orta derecede olduğu aktarıldı.

Olayın ayrıntıları:

Yerel kaynaklara göre saldırgan, kent içinde karşılaştığı kişileri kasıtlı olarak aracıyla ezdi. Vakaların birden fazla noktada gerçekleştiği belirtilirken, yaralılar hızla sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İddialar, olayların sıradan bir trafik kazası olmadığı yönünde yoğunlaşıyor.

Polis ve soruşturma:

İsrail polisi, olayla bağlantılı olduğu iddia edilen bir şüphelinin gözaltına alındığını ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve olayın motivasyonunun tespitine yönelik çalışmanın sürdüğünü belirtti.

Yerel tepkiler ve değerlendirme:

Kafr Kasım Halk Komitesi Başkanı Saed Issa, yaşananları "sıradan bir trafik kazası" olarak nitelendirmenin mümkün olmadığını vurguladı. Issa, "Arap toplumumuzun üyelerini hedef alan bir terör eyleminden söz ediyoruz. Bu olay durup dururken yaşanmadı" diyerek olayın seçimler sırasında başlayan söylemler ve medyadaki hedef gösterici ifadelerle bağlantılı olduğunu savundu. Issa, bu tür nefret söylemlerinin toplum üzerinde yeni bir dönemin işaretleri olabileceğini ifade etti.

Olay, kentteki güvenlik ve toplum gündeminde önemli bir yer tutarken, soruşturmanın sonuçları ve yetkililerin ilerleyen açıklamaları bekleniyor.

İsrail'in merkezindeki Arap kenti Kafr Kasım'da İsrailli bir yerleşimci, farklı noktalarda 8 Filistinliyi aracıyla ezerek yaraladı.