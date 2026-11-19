Denetimde yüksek promil tespit edildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Zincirlikuyu Mahallesi Kırmızı Karanfil Sokak üzerinde seyir halindeki 06 EHT 872 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan alkol kontrolünde sürücü L.Ü.’nün 1.75 promil alkollü olduğu belirlendi.

uygulanan idari yaptırımlar:

Ekiplerin sorgulamasında otomobilin kiralık olduğu tespit edildi. Sürücü L.Ü.'ye trafik idari para cezası olarak 25 bin TL kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Olay yerindeki işlemler yetkililerce sürdürüldü.

basın mensuplarına tepki ve görüntüleme anı:

Denetim sırasında olayı görüntüleyen basın mensuplarına sürücü L.Ü. tepki gösterdi. Sürücünün yanında bulunan erkek şahıs ise gazetecilere yönelik tehditler savurdu ve basın mensuplarının üzerine yürüdü. Şahısın basın mensuplarına söylediği sözler arasında "Kardeşim hiçbir yerde paylaşma, ben sana o kadar diyorum" ifadesi yer aldı.

Olay, trafik denetimlerinin saha uygulamalarında yaşanan gerilim örneklerinden biri olarak kayda geçti; yetkililer işlemleri tamamladıktan sonra uygulamanın sonuçlarını resmî olarak tutanağa geçirdi.

SÜRÜCÜNÜN YANINDA BULUNAN ERKEK ŞAHIS İSE GAZETECİLERE, "KARDEŞİM HİÇBİR YERDE PAYLAŞMA, BEN SANA O KADAR DİYORUM" DİYEREK TEHDİTLER SAVURDU VE BASIN MENSUPLARININ ÜZERİNE YÜRÜDÜ